Logo
Large banner

Уз овај једноставан трик охладите пиће за само неколико минута

Аутор:

АТВ
31.05.2026 11:29

Коментари:

0
Сок
Фото: pexels/Necip Duman

Ако сте заборавили ставити сок, пиво или неко друго пиће у фрижидер, постоји једноставан начин да га расхладите за свега неколико минута.

Све што вам је потребно су лед, вода, со и већа посуда или канта. У посуду прво сипајте хладну воду, затим додајте лед, а потом неколико кашика соли. Со помаже да се температура воде брже спусти, што убрзава процес хлађења пића.

Након тога добро промијешајте смјесу и ставите боцу или лименку у припремљену канту. Већ након неколико минута пиће ће бити примјетно хладније и спремно за послуживање. Овај једноставан трик посебно је користан када вам је потребно брзо хлађење без чекања да фрижидер обави посао.

Пиво

Савјети

Охладите пиво за два минута уз овај генијалан трик

Такође, осим ове методе, постоји још један брз трик који може додатно убрзати хлађење пића. Боца или лименка могу се умотати у мокар папирни убрус или крпу, а затим ставити у замрзивач на неколико минута. Испаравање воде и ниска температура у замрзивачу заједно помажу да се пиће брже охлади него када би само стајало унутра.

Важно је само обратити пажњу да пиће не остане предуго у замрзивачу како не би дошло до замрзавања и евентуалног пуцања амбалаже.

(кликс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Савјети

храна и пиће

Хладно пиће

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Човјек у бијелој кошуљи стоји наслоњен на зид и држи подигунуте наочаре.

Савјети

Најбољи лијек за мамурлук: Ово избјегавајте дан након пијанке

1 мј

1
Списак за 1. мај који штеди новац: Колико меса и пића је заправо довољно за 10 особа

Савјети

Списак за 1. мај који штеди новац: Колико меса и пића је заправо довољно за 10 особа

1 мј

0
Није за пиће: Знате ли зашто се вода почела служити уз кафу

Занимљивости

Није за пиће: Знате ли зашто се вода почела служити уз кафу

2 мј

0
Забрањује се употреба енергетских пића млађима од 16 година у овој држави

Свијет

Забрањује се употреба енергетских пића млађима од 16 година у овој држави

3 мј

0

Више из рубрике

Авион

Савјети

Авионски режим на телефону је обавезан током лета: Пилот упозорио путнике на велику опасност

5 ч

0
Храна

Савјети

Да ли волите кромпир салату? Додајте један састојак и биће још боља

16 ч

0
Спавање

Савјети

Не можете да спавате због врућине? Овај положај би могао да помогне

19 ч

0
Охладите пиво за два минута уз овај генијалан трик

Савјети

Охладите пиво за два минута уз овај генијалан трик

2 д

0

  • Најновије

13

23

Харис жестоко оплео по Мелининој свадби: "Гламур ти не може нико платити, мораш га зарадити"

13

19

Срушила се зграда, четири особе погинуле, девет повријеђено: Ужас у Индији

13

04

Ови једноставни трикови ће вам помоћи да се ријешите пчела у дворишту

12

52

Нови шок на Ролан Гаросу – разбијена Ига Швјонтек!

12

48

Тајни војни састанак у Гвантанаму: О чему су разговарали амерички и кубански генерали?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner