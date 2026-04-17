Списак за 1. мај који штеди новац: Колико меса и пића је заправо довољно за 10 особа

Аутор:АТВ
Коментари:0
Први мај је онај дан у години када сви колективно прецјенимо своје капацитете за јело и пиће.
Док пакујете торбе и планирате роштиљ, вјероватно вас мучи иста мисао: „Само да не фали“.
Истина је да вишак хране који заврши у кеси за смеће није ништа друго него бачен новац.
Добра организација за 1. мај подразумијева да ваши гости оду сити, а да ваш новчаник не претрпи озбиљан ударац.
Највећа грешка коју правимо је куповина килограма меса „по глави становника“.
Ако планирате мјешано месо, стандардна мјера је 400 до 500 грама сировог меса по одраслој особи.
За групу од 10 људи, то значи да вам је укупно потребно 4 до 5 килограма меса.
Ова количина је сасвим довољна ако узмете у обзир да ћете служити и хљеб, салате и прилоге.
Да бисте уштедјели, фокусирајте се на ћевапе, пљескавице и пилетину, јер су они често најповољнији и најбрже се поједу.
Свињски врат или крменадле оставите за мања окупљања, јер кости додају на тежини, а смањују реалну количину хране.
Организација за 1. мај захтијева и куповину сезонског поврћа умјесто скупих, увозних делиција.
Млади лук, ротквице и купус салата су класици који су јефтини, а сви их обожавају уз роштиљ.
Пиће без просипања: Реалне мјере за 10 гостију
Када је пиће у питању, често купујемо „на гајбе“ и завршимо са гомилом отворених флаша које изветре.
За просјечно дружење од 5–6 сати, рачунајте на 3 до 4 пића по особи.
За екипу од 10 људи, два пакета пива (од по 10–12 флаширица) и 3 литра вина су горња граница.
Не заборавите на воду – планирајте бар један литар обичне или киселе воде по госту.
Хљеб је ваш најбољи савезник у уштеди. Умјесто скупих пецива, узмите обичне векне које ћете кратко запећи на роштиљу.
Домаћи намази попут урнебеса или кајмака дају осјећај богате трпезе уз минимална улагања.
Кромпир печен у фолији директно у жару је скоро бесплатан прилог који одушевљава свакога.
Многи забораве да уз добар прилог људи природно једу мање скупог меса.
Савјет
Месо увијек маринирајте сами дан раније. Куповно, унапријед маринирано месо је често скупље и лошијег квалитета, док домаћа маринада од уља, соли и зачина чини и најјефтиније комаде меса меканим и сочним
Увијек имајте у резерви једно паковање замрзнутих ћевапа или додатну векну хљеба коју можете брзо искористити ако се дружење продужи.
Ако сте ипак претјерали, месо скинуто са роштиља одмах ставите у чисту посуду са поклопцем и у фрижидер; сутрадан га можете искористити за сјајан сендвич или салату са пастом.
( Глас Српске)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
20
18
20
15
20
12
20
10
20
05
Тренутно на програму