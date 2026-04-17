Logo
Large banner

Како препознати право маслиново уље?

Аутор:

АТВ
17.04.2026 13:14

Коментари:

0
Маслиново уље у здјелици
Фото: Pixabay

Ако се често питате које маслиново уље одабрати и како бити сигурни да купујете право и квалитетно уље, постоји неколико једноставних начина који вам могу помоћи да лакше донесете одлуку.

Прије свега, треба знати да боја уља није поуздан показатељ квалитета. Чак и мјешавине, различитих уља могу имати сличну зеленкасту нијансу, па се не треба ослањати на изглед приликом процјене.

Много важнији су мирис и окус. Квалитетно маслиново уље има изражен и природан мирис који може подсјећати на траву, воће или свјеже биљке. Ако је мирис слаб, неутралан или подсјећа на восак и благе киселине, то може указивати да се ради о мјешавини.

Окус такође игра кључну улогу. Право маслиново уље има препознатљив, интензиван и благо горкаст окус који га разликује од других уља и тешко га је замијенити или прикрити.

Постоји и једноставан начин провјере квалитета. Довољно је уље сипати у малу стаклену чашу и руком га прекрити како би се лагано загријало. Након отприлике једне минуте, треба уклонити руку и помирисати уље.

Ако се осјете воћне или биљне ноте попут бадема, парадајза, то је често знак квалитетног уља. Ако је мирис неутралан или подсјећа на вино или сирће, вјероватно се ради о мјешавини, преноси Кликс.

Приликом конзумирања, квалитетно уље обично оставља изражен биљни укус и може изазвати лагано гребање у грлу, што је такође једна од карактеристика природног екстра маслиновог уља.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

маслина

Уље

маслиново уље

Храна

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

43

Мелина Џиновић окренула главу кад је видjела сина: У непријатан сусрет ускочила Брена

15

41

Додик: До јуна законска рјешења о тринаестој плати и подстицај у привреди

15

31

Иран управо објавио: Хормушки мореуз је отворен

15

30

Ухапшен осумњичени за постављање бомбе испод аута

15

28

Уведена нова ријеч за врућ дан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner