Најчешће грешке због којих не долази до губитка килограма иако сте на дијети

АТВ
16.04.2026 09:46

Процес губитка масних наслага често може бити спор и фрустрирајући, посебно када упркос труду нема видљивих резултата.

У таквим ситуацијама проблем најчешће није у недостатку дисциплине, већ у одређеним грешкама у тренингу и прехрани које успоравају напредак.

Један од честих разлога јесте недовољна учесталост тренинга. Тренирање само неколико пута седмично може бити премало за значајније промјене, јер се тијело временом прилагођава истом оптерећењу и престаје напредовати.

Такође, недовољан унос протеина може успорити напредак, јер протеини имају важну улогу у очувању мишићне масе, али и у осјећају ситости током калоријског дефицита.

Проблем може бити и у самом начину тренинга. Фокусирање искључиво на лагане вјежбе или велики број понављања без основних, комплексних вјежби често не даје жељене резултате, јер већа мишићна маса доприноси већој потрошњи енергије.

Такође, прекомјерно извођење кардио тренинга може довести до умора и повећаног апетита, што отежава одржавање баланса у исхрани и тренингу. Кључ је у умјерености и комбинацији различитих врста тренинга.

Грешка може бити и претјерано рестриктивна исхрана, гд‌је се због превеликих ограничења смањује укупни унос калорија. Такав приступ може успорити метаболизам и отежати дугорочно одржавање резултата, преноси Дан.

За напредак је најважнији баланс између тренинга, исхране и одмора, јер мале промјене у навикама могу имати велики утицај на резултате.

