Април кључан за орезивање: Ове биљке ће вам захвалити богатим цвјетовима

15.04.2026 09:10

Орезивање биљке
Фото: Pexels

С доласком прољећа већина баштованских активности врти се око сађења, пресађивања и планирања нових комбинација боја.

Април није само мјесец за садњу цвијећа, већ је и кључан мјесец за један често занемарен, али изузетно важан корак: орезивање.

Како орезивање утиче на здравље и цвјетање биљака

Управо у овом периоду биљке улазе у фазу снажног раста, а правилним орезивањем може се усмјерити њихова енергија према развоју нових изданака и богатијем цвјетању.

Орезивање не служи само за естетику. Уклањањем сувих, оштећених или прегустих грана побољшава се прозрачност биљке, смањује ризик од болести и подстиче стварање нових пупова. Резултат су здравије биљке, интензивније боје и цвјетови који трају дуже.

У наставку су цвјетнице које ће посебно профитирати од априлског орезивања.

Руже

Руже су међу биљкама које највише профитирају од прољећног орезивања. У априлу се уклањају све суве, оштећене и слабе гране, као и оне које расту према унутрашњости грма.

Здраве изданке потребно је скратити изнад спољњег пупољка како би се подстакло гранање према споља. Овакав рез омогућује бољу циркулацију ваздуха и више свјетла, што резултира снажнијим растом и обилнијим цвјетањем током цијеле сезоне.

Лаванда

Иако је позната по својој отпорности, лаванда воли лагану прољећну његу. У априлу се уклањају суви врхови и лагано обликује грм, пазећи да се не сјече предубоко у дрвенасти дио биљке. Редовним орезивањем лаванда задржава компактан облик, не "распада" се и током љета даје више цвјетова богатих етеричним уљима.

Хортензије

Код хортензија је важно препознати врсту. Хортензије које цвјетају на новим изданцима могу слободније да се орезују, чак и јаче, како би се подстакао раст великих цвјетних кугли.

Код оних које цвјетају на старом дрвету препоручује се само уклањање сувих цвијетова и оштећених грана. Правилно орезивање обезбјеђује равнотежу између раста и цвјетања.

Пеларгоније

Пеларгоније које су презимиле потребно је у априлу скратити како би се подстакао развој нових изданака. Уклањају се издужени и слаби дијелови, а биљка се може скратити и до једне трећине.

Након орезивања брзо се обнавља и даје гушћи, компактнији раст с пуно више цвјетова током топлијих мјесеци.

Жалфија и мацина трава

Украсне врсте жалфије и мацине траве одлично реагују на прољећно орезивање. Уклањањем старих и осушених дијелова подстиче се развој нових, свјежих изданака који ће цвјетати већ у касно прољеће.

Осим тога, редовно шишање током сезоне може да подстакне и друго цвјетање, чиме двориште остаје живо и шарено дуже вријеме.

(Супержена)

Прочитајте више

Возило Хитне помоћи.

Хроника

Младић (18) пао са крова: Задобио тешке повреде

2 ч

0
Јутјуб платформа телефон

Наука и технологија

Како бесплатно искључити рекламе на Јутјубу?

3 ч

0
Хапшење Србина у Швајцарској: Осумњичен за убадање четири особе

Свијет

Хапшење Србина у Швајцарској: Осумњичен за убадање четири особе

3 ч

1
Lisice zatvor pritvor

Србија

Ухапшен Србин на КиМ, одређено му задржавање

3 ч

0

Више из рубрике

Враћате се да провјерите да ли је искључена пегла? Ова метода спас је од стреса

Савјети

Враћате се да провјерите да ли је искључена пегла? Ова метода спас је од стреса

15 ч

0
Црвене јагоде

Савјети

Како препознати домаће јагоде?

21 ч

0
Офарбана васкршња јаја.

Савјети

Како искористити кувана јаја након Васкрса: Идеје за укусне оброке

1 д

0
Dijeta, hrana

Савјети

Како да смршате пет килограма без ригорозних дијета? Ово нисте знали

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

42

Ако сте рођени у једном од ових знакова, у мају вам се смијеши велики новчани добитак

11

34

На овим пумпама поврат од 0,10 КМ по литру горива, огласио се Минић

11

30

Куповина "салонца" пустоши новчаник: Исплати ли се више половњак?

11

24

Талићу пет година затвора за брутално разбојништво у Градишци

11

17

Ако имате честе јутарње главобоље, ово морате знати

