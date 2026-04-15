Април кључан за орезивање: Ове биљке ће вам захвалити богатим цвјетовима

Аутор:АТВ
С доласком прољећа већина баштованских активности врти се око сађења, пресађивања и планирања нових комбинација боја.
Април није само мјесец за садњу цвијећа, већ је и кључан мјесец за један често занемарен, али изузетно важан корак: орезивање.
Управо у овом периоду биљке улазе у фазу снажног раста, а правилним орезивањем може се усмјерити њихова енергија према развоју нових изданака и богатијем цвјетању.
Орезивање не служи само за естетику. Уклањањем сувих, оштећених или прегустих грана побољшава се прозрачност биљке, смањује ризик од болести и подстиче стварање нових пупова. Резултат су здравије биљке, интензивније боје и цвјетови који трају дуже.
У наставку су цвјетнице које ће посебно профитирати од априлског орезивања.
Руже су међу биљкама које највише профитирају од прољећног орезивања. У априлу се уклањају све суве, оштећене и слабе гране, као и оне које расту према унутрашњости грма.
Здраве изданке потребно је скратити изнад спољњег пупољка како би се подстакло гранање према споља. Овакав рез омогућује бољу циркулацију ваздуха и више свјетла, што резултира снажнијим растом и обилнијим цвјетањем током цијеле сезоне.
Иако је позната по својој отпорности, лаванда воли лагану прољећну његу. У априлу се уклањају суви врхови и лагано обликује грм, пазећи да се не сјече предубоко у дрвенасти дио биљке. Редовним орезивањем лаванда задржава компактан облик, не "распада" се и током љета даје више цвјетова богатих етеричним уљима.
Код хортензија је важно препознати врсту. Хортензије које цвјетају на новим изданцима могу слободније да се орезују, чак и јаче, како би се подстакао раст великих цвјетних кугли.
Код оних које цвјетају на старом дрвету препоручује се само уклањање сувих цвијетова и оштећених грана. Правилно орезивање обезбјеђује равнотежу између раста и цвјетања.
Пеларгоније које су презимиле потребно је у априлу скратити како би се подстакао развој нових изданака. Уклањају се издужени и слаби дијелови, а биљка се може скратити и до једне трећине.
Након орезивања брзо се обнавља и даје гушћи, компактнији раст с пуно више цвјетова током топлијих мјесеци.
Украсне врсте жалфије и мацине траве одлично реагују на прољећно орезивање. Уклањањем старих и осушених дијелова подстиче се развој нових, свјежих изданака који ће цвјетати већ у касно прољеће.
Осим тога, редовно шишање током сезоне може да подстакне и друго цвјетање, чиме двориште остаје живо и шарено дуже вријеме.
