Враћате се да провјерите да ли је искључена пегла? Ова метода спас је од стреса

Аутор:АТВ
Коментари:0
Да ли сте икада изашли из стана и већ на пола пута почели да размишљате да ли сте искључили пеглу и да ли сте закључали врата? Ако је одговор да, добродошли у клуб.
Да, то је тај мали стрес око кућних послова и свакодневних активности који се појави ниоткуда и поквари вам концентрацију, иако сте све, врло вјероватно, урадили како треба. Ипак, постоји метода која долази из Јапана и која би вам могла помоћи да такве ситуације сведете на минимум.
Зове се шиша канко (схиса канко) или једноставно показивање и изговарање. И иако звучи помало необично, иза ње стоји озбиљна наука.
Покажи и изговори
Ова техника развијена је у јапанском желјезничком систему, у којем грешке једноставно нису дозвољене. Машиновође су обучени да сваки кључни корак визуелно провјере и физички означе показивањем прстом те га јасно изговоре. На примјер, показаће на сигнал и рећи: "Зелени сигнал", или на кочницу те изговорити: "Кочење активирано".
Још 1994. године истраживање Јапанског института за желјезничку технологију показало је да метода "показивања и изговарања" може смањити грешке за чак 85 посто у једноставним, понављајућим задацима. Вид, слух, покрет и говор присиљавају мозак да буде присутан у тренутку. Другим ријечима, шиша канко није само трик, већ је користан начин да изађемо из аутопилота приликом обављања свакодневних радњи. Закључавамо врата, гасимо свјетло, искључујемо уређаје, али без стварне свјесности. И зато се касније преиспитујемо да ли смо заиста урадили.
"Наш мозак је програмиран за преживљавање, па често функционише на основу навика како би уштедио енергију", објашњавају стручњаци. Међутим, управо та уштеда енергије има своју цијену, слабије памћење рутинских радњи. Ту долази шиша канко.
Активација мозга
Идеја је једноставна: када радите нешто важно, укључите више чула. Погледајте, покажите и изговорите. На пример, док излазите из стана, можете показати на кваку и рећи: "Врата су закључана". Или погледати утичницу и изговорити: "Пегла је искључена".
Звучи помало смијешно? Можда. Али управо та "необичност" је кључ.
"Увођење нечега што није дио рутине помаже мозгу да боље запамти радњу", објашњавају стручњаци за организацију времена. То може бити и аплауз, пуцкетање прстима или чак кратка песмица. Све што ће вас извући из аутоматизма и вратити у садашњи тренутак.
Занимљиво је да ова метода не помаже само у избегавању грешака, него и у повећању фокуса генерално. Када користимо више чула, повећава се проток крви у дијеловима мозга задуженим за логику, планирање и доношење одлука. Укратко, постајемо свјеснији онога што радимо.
Корисна метода за особе с АДХД-ом
Посебно корисна може бити особама с АДХД-ом или свима који се боре с концентрацијом и памћењем. Код њих додатна стимулација, попут говора или покрета, помаже мозгу да се "укључи".
Када мозак добије стимулацију, лакше се регулише, објашњавају терапеути. Зато многи користе и варијације ове методе - понављање наглас, лагано лупкање руком или чак певушење. Све то помаже у бољем "кодирању" информација у памћење.
На примјер, неко ће пјевати: "Морам да угасим шпорет..." на мелодију познате дечје пјесме. Други ће понављати: "Назови Ану, назови Ану…" док ходају. Све су то варијације истог принципа, активирати више канала одједном.
Осим тога, ту је и један занимљив бонус - допамин. Сваки пут када нешто обавимо и свјесно то "потврдимо", мозак добија мали осећај задовољства, што нас додатно мотивише.
Шиша канко се може применити готово свугде: код куће, на послу, у свакодневним рутинама. Можете га користити да не заборавите кључеве, наочаре или важне документе. Или да се лакше пребаците из једне активности у другу.
Неки га користе и као алат за смиривање у стресним ситуацијама. У том случају изговарање једноставних реченица попут "Удахни, смири се" или "Све је под контролом" може помоћи да се поновно фокусирате.
Мајндфулес (Mindfulness)
Стручњаци чак повезују ову методу с техникама мајндфулеса, односно свјесне присутности. Јер, када показујете и именујете ствари око себе, заправо се "уземљујете" у тренутку. Слично је и с познатом вежбом 5-4-3-2-1: именујте пет ствари које видите, четири које можете да додирнете, три које чујете, двије које можете да помиришете и једну коју можете да окусите. Све то враћа фокус и смањује стрес.
(Б92)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
23
01
23
00
22
37
22
18
22
13
Тренутно на програму