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"Влада жели да се задрже сва постојећа радна мјеста у Српској"

Аутор:

АТВ
15.06.2026 13:07

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влада српске сједница плате и пензије повећање
Фото: ATV

Влада Републике Српске жели да се задрже сва постојећа радна мјеста у Српској, рекао је премијер Саво Минић.

Минић сматра да треба омогућити запослење за све оне који су из Српске и желе ту и да раде.

Коментаришући могућност додатног запошљавања страних радника у Републици Српској, Минић је рекао новинарима у Бањалуци да је то надградња и да сигурно постоји потреба за тим, али да ће се о томе разговарати са пословном заједницом у Српској, преноси Срна.

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Тагови :

Саво Минић

Влада Републике Српске

Република Српска

Радна мјеста

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