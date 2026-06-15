"Влада жели да се задрже сва постојећа радна мјеста у Српској"

Аутор:АТВ
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Влада Републике Српске жели да се задрже сва постојећа радна мјеста у Српској, рекао је премијер Саво Минић.
Минић сматра да треба омогућити запослење за све оне који су из Српске и желе ту и да раде.
Коментаришући могућност додатног запошљавања страних радника у Републици Српској, Минић је рекао новинарима у Бањалуци да је то надградња и да сигурно постоји потреба за тим, али да ће се о томе разговарати са пословном заједницом у Српској, преноси Срна.
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