Савановић напустио Вукановића: Позивам Црнатка да напусти покрет!

Аутор:АТВ
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Милан Миња Савановић напустио Небојшу Вукановића и убудуће ће дјеловати као независни посланик у Народној скупштини.
"Нисам дозволио да ме Небојша Вукановић избаци из ове странке као што је то радио с многим људима поруком. Ја сам одлучио да изађем сам. Од данас сам независни посланик и потражићу своје мјесто у скупштинским клупама које ме сљедује", рекао је Савановић.
Он поручује да је јавности представљено како напушта Покрет за правду и ред због позиције на листи, што није тачно.
"Четири године се борите, одани сте, прошли сте директним мандатом, ушли сте у НСРС и борили сте се за истину у коју вјерујете. То је неистина. Када све то узмете, борбу и да сте прошли директним мандатом, активни сте на терену, поставља се питање зашто би се неком дало повјерење да носи листу у Бањалуци, а јуче је пришао покрету и 20 година је на политичкој сцени. Причамо о Игору Црнатку који је дошао на нашу листу без икакве претходне консултације и то је кап која је прелила чашу. Нисмо били упознати са тим, саопштено нам је у кафићу да ће тај човјек бити носилац листе. Пред нама му је понуђена функција, то Црнадак може да потврди", рекао је Савановић.
Он поручује да никаквог договора није било, него да су доведени пред свршен чин.
"Господина Црнатка сам позвао и саопштио да је велико незадовољство у покрету и осталих људи и да ће доћи до овога до чега је дошло. Он је рекао да разумије ситуацију и да он се не осјећа као реметилачки фактор. Ако то буде он, он ће одмах напустити покрет. Позивам господина Црнатка да изађе из Покрета", рекао је Савановић.
Он каже да је много допринио покрету, али и његови сарадници. Сада се доводи неко са стране и поставља се изнад свих у Покрету.
"Овдје се није радило о томе треба ли ја да будем носилац листе. Мени позиција не значи. Али, зашто то није био неко од наших сабораца? Буквално смо доведени пред свршен чин. То је све смишљено урађено, прошло је вријеме када се могу предати листе да могу изаћи као независан кандидат. Ако је господин Вукановић био незадовољан мноме и знао те ствари, зашто на вријеме то није саопштио? Можда бих ја изашао као независан кандидат".
Савановић се извинио сарадницима који су прикупљали потписе за Игора Црнатка и истиче да су овим потезом понижени.
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