Logo

Савановић напустио Вукановића: Позивам Црнатка да напусти покрет!

Аутор:

АТВ
15.06.2026 12:55

Коментари:

4
Савановић напустио Вукановића: Позивам Црнатка да напусти покрет!
Фото: ATV

Милан Миња Савановић напустио Небојшу Вукановића и убудуће ће дјеловати као независни посланик у Народној скупштини.

"Нисам дозволио да ме Небојша Вукановић избаци из ове странке као што је то радио с многим људима поруком. Ја сам одлучио да изађем сам. Од данас сам независни посланик и потражићу своје мјесто у скупштинским клупама које ме сљедује", рекао је Савановић.

Он поручује да је јавности представљено како напушта Покрет за правду и ред због позиције на листи, што није тачно.

"Четири године се борите, одани сте, прошли сте директним мандатом, ушли сте у НСРС и борили сте се за истину у коју вјерујете. То је неистина. Када све то узмете, борбу и да сте прошли директним мандатом, активни сте на терену, поставља се питање зашто би се неком дало повјерење да носи листу у Бањалуци, а јуче је пришао покрету и 20 година је на политичкој сцени. Причамо о Игору Црнатку који је дошао на нашу листу без икакве претходне консултације и то је кап која је прелила чашу. Нисмо били упознати са тим, саопштено нам је у кафићу да ће тај човјек бити носилац листе. Пред нама му је понуђена функција, то Црнадак може да потврди", рекао је Савановић.

Он поручује да никаквог договора није било, него да су доведени пред свршен чин.

"Господина Црнатка сам позвао и саопштио да је велико незадовољство у покрету и осталих људи и да ће доћи до овога до чега је дошло. Он је рекао да разумије ситуацију и да он се не осјећа као реметилачки фактор. Ако то буде он, он ће одмах напустити покрет. Позивам господина Црнатка да изађе из Покрета", рекао је Савановић.

Он каже да је много допринио покрету, али и његови сарадници. Сада се доводи неко са стране и поставља се изнад свих у Покрету.

"Овдје се није радило о томе треба ли ја да будем носилац листе. Мени позиција не значи. Али, зашто то није био неко од наших сабораца? Буквално смо доведени пред свршен чин. То је све смишљено урађено, прошло је вријеме када се могу предати листе да могу изаћи као независан кандидат. Ако је господин Вукановић био незадовољан мноме и знао те ствари, зашто на вријеме то није саопштио? Можда бих ја изашао као независан кандидат".

Савановић се извинио сарадницима који су прикупљали потписе за Игора Црнатка и истиче да су овим потезом понижени.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милан Миња Савановић

Игор Црнадак

Небојша Вукановић

Листа за правду и ред

Коментари (4)

Прочитајте више

Игор Црнадак представио нову странку ПДП Републике Српске

Република Српска

Црнадак одбио Станивуковића

1 д

2
Састанак опозиције у Бањалуци

Република Српска

Нови састанак ПСС-а, Народног фронта и СДС-а, нема Црнатка и Вукановића

1 д

6
Вукановић "закувао" и са својим послаником: Савановићу нуђено да буде трећи на листи, он то одбио

Република Српска

Вукановић "закувао" и са својим послаником: Савановићу нуђено да буде трећи на листи, он то одбио

2 д

2
Нова свађа: Вукановић иде с Црнатком, Савановић напушта "За правду и ред"?

Република Српска

Нова свађа: Вукановић иде с Црнатком, Савановић напушта "За правду и ред"?

4 д

5

Више из рубрике

Саво Минић

Република Српска

Минић: Подаци нису процурили из Агенције за аграрна плаћања

3 ч

1
Синдикат и Влада Српске састанак

Република Српска

Први пут у Српској већа дневница за рад недјељом

3 ч

1
Колегијум Народне скупштине Републике Српске

Република Српска

Сутра посебна сједница Народне скупштине Српске о Приједлогу ребаланса буџета

5 ч

0
"У недостатку политичких идеја, Станивуковић посеже за насилним методама"

Република Српска

"У недостатку политичких идеја, Станивуковић посеже за насилним методама"

7 ч

2

  • Најновије

16

22

Захарова: Запад с кијевским режимом склепао још једну измишљотину

16

21

Велики пожар код Мостара: Ватра се ближи кућама

16

07

Прекинута сједница СО Модрича: Радуловић остао без већине, нема подршку ПДП-а

16

04

Трамп: Комерцијални бродови започели пловидбе кроз Ормуски мореуз

15

50

Шакира: Моји синови су рођени захваљујући пјесми 'Waka Waka'

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима