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Нови састанак ПСС-а, Народног фронта и СДС-а, нема Црнатка и Вукановића

Аутор:

АТВ
14.06.2026 09:09

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5
Састанак опозиције у Бањалуци
Фото: АТВ

Поново ће за преговарачки сто представници Покрета Сигурна Српска, Народног фронта и СДС-а. Домаћин је Драшко Станивуковић, а на састанку неће бити лидера Листе за правду и ред Небојше Вукановића, али ни Игора Црнатка за чије присуство је изразио жељу Бранко Блануша, лидер СДС-а.

Овај састанак је најавио АТВ, а према нашим сазнањима, СДС је у петак касно одржао сједницу Предсједништва странке на којој је Бранко Блануша најавио промјену у саставу Главног одбора.

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Овим промјенама промијенио би се однос у Главном одбору чиме би се отворио пут подршци предложене фузије са СДС-ом.

Оно што АТВ сазнаје, наредни кораци у дјеловању опозиције су организација протеста.

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Састанак почиње у 11 часова, а изјаве за медије даће Драшко Станивуковић, Јелена Тривић и Бранко Блануша.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

СДС

Покрет Сигурна Српска

Народни фронт

Игор Црнадак

Небојша Вукановић

опозиција

Састанак

Коментари (5)

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