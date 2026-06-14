Нови састанак ПСС-а, Народног фронта и СДС-а, нема Црнатка и Вукановића

Аутор:АТВ
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Поново ће за преговарачки сто представници Покрета Сигурна Српска, Народног фронта и СДС-а. Домаћин је Драшко Станивуковић, а на састанку неће бити лидера Листе за правду и ред Небојше Вукановића, али ни Игора Црнатка за чије присуство је изразио жељу Бранко Блануша, лидер СДС-а.
Овај састанак је најавио АТВ, а према нашим сазнањима, СДС је у петак касно одржао сједницу Предсједништва странке на којој је Бранко Блануша најавио промјену у саставу Главног одбора.
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Овим промјенама промијенио би се однос у Главном одбору чиме би се отворио пут подршци предложене фузије са СДС-ом.
Оно што АТВ сазнаје, наредни кораци у дјеловању опозиције су организација протеста.
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Састанак почиње у 11 часова, а изјаве за медије даће Драшко Станивуковић, Јелена Тривић и Бранко Блануша.
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