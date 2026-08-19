Поново се најављују температуре преко 40 степени

Од данас се најављује осјетнији раст температуре, па се у периоду од 20.08. до 25.08. у Србији очекује јак топлотни талас са температурама од 35 до 40, а у неким дијеловима и до 42 степена.

Данас током већег дијела дана претежно сунчано и топлије, само ујутру и пре подне у сјеверној, источној и дијелу централне Србије умјерено облачно са локалном појавом слабе кише. Вјетар слаб до умерен, промјењивог правца. Највиша температура од 31 до 35 степени, најавио је Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) и упозорио на нови топлотни талас.

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Наредних дана у већини мјеста ће бити претежно сунчано и поново веома топло. Уз локални развој облачности, услова за појаву пљуска и грмљавине биће углавном на сјеверозападу земље и у планинским предјелима југозападне и јужне Србије.

Утицај на здравље

Високе температуре пратиће и дефицит падавина, па се очекује наставак периода са високим ризиком од иницирања и ширења пожара на отвореном, са неповољним утицајем на јавно здравље становништва, као и на критичну инфраструктуру, саобраћај, транспорт, туризам, пољопривреду, сточарство и остале друштвено - економске секторе зависне од метеоролошких услова.

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Крајем периода (25.08. у другом дијелу дана и 26.08.) пролазно наоблачење са сјеверозапада условиће кишу, пљускове, грмљавину, пад температуре и појачан сјеверозападни ветар.

У централној и јужној Србији чак око 42 степена

На снази је упозорење за подручје Србије на јак топлотни талас са максималним температурама од 35 до 40, а у централној и јужној Србији, гдје ће бити најтоплије, локално и око 42 стена.

Посебно упозорење издато је за Београд, гдје се у периоду од четвртка до уторка (20 - 25.08.) очекују максималне температуре од 35 до 38 степени.

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Сутра је за дијелове Србије на снази црвени метеоаларм који упозорава на опасне временске прилике, а у петак је цијела Србија у црвеном.

Екстремни услови за пожаре

Усљед новог топлотног таласа, уз јужни и југозападни вјетар, метеоролошки услови за гашење пожара ће се значајно погоршати.

Вјетар ће у четвртак (20.08.) бити појачан у кошавском подручју и на планинама, а од суботе (22.08.) и у осталим дијеловима Србије.

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Уз то, наставак периода са израженим дефицитом падавина додатно ће доприносити исушивању вегетације и повећању опасности од иницирања и брзог ширења пожара на отвореном.