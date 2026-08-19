Када се умањује плата током боловања и ко је исплаћује

Аутор:Стеван Лулић
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Фонд здравственог осигурања Републике Српске (ФЗО) објавио је водич у којем се детаљно објашњавају сва права радника током боловања.
У водичу се појашњава у којим случајевима радници имају право на пуну плату током боловања, када родитељи имају више дана за његу дјетета, као и на који начин се одлучује о боловању.
ФЗО наводи да родитељи имају право на различиту дужину боловања за у зависности од старости дјетета којем је потребна њега.
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"Родитељи у Српској сада имају право на дупло више дана за његу болесног дјетета, и то за дјецу до 15 година – 30 дана боловања, а за дјецу старију од 15 година – 14 дана плаћеног одсуства", кажу Фонду.
Оно што је битно у овом дијелу јесте чињеница да оба родитеља могу да користе ово право наизмјенично или један родитељ у пуном трајању боловања.
Висина плате зависи од самог разлога боловања.
На пуни износ радници у остварују у случајевима - трудноће и компликације у трудноћи, малигних болести и његе дјетета обољелог од малигне болести и добровољно давање органа, ткива и ћелија.
Пуна плата прима се и у случају пратње дјетета на болничком или континуираном лијечењу у случајевима прописаним законом.
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"90% накнаде остварује се за обавезну изолацију у складу са прописима о заштити становништва од заразних болести. На крају, 70% накнаде остварује се за: болест, повреду, медицинска испитивања и његу обољелог члана уже породице", објашњава се у водичу.
У овом случају битно је напоменути да боловање до 30 дана исплаћује послодавац из својих средстава, док накнаду за боловање дуже од 30 дана послодавцу исплаћује ФЗО, осим у случају повреде на раду и професионалног обољења.
Водич детаљно појашњава и на који начин се доносе одлуке о боловању.
"Боловања до 30 дана прописује породични доктор, на основу прегледа и/или налаза доктора специјалисте из одговарајуће области медицине у здравственој установи која има закључен уговор са Фондом здравственог осигурања Републике Српске. Доктор специјалиста у свом медицинском налазу мора јасно навести да осигураник није способан за рад. Дуже од 30 дана Уколико је потребно боловање дуже од 30 дана, породични доктор осигураника упућује првостепеној комисији за оцјену привремене спријечености за рад", појашњава се у водичу.
"Труднице, осигураници обољели од заразних болести, као и тешко покретна или непокретна лица не морају лично долазити пред комисију. Оцјена привремене спријечености за рад може се извршити на основу медицинске документације. Такође, осигураници који се налазе на болничком лијечењу, родитељи који су у пратњи дјетета на болничком лијечењу, као и родитељи који су у пратњи дјетета током континуираног лијечења у иностранству, не долазе на оцјену првостепене комисије док траје лијечење. За отварање боловања потребна је потврда здравствене установе у којој се лијечење спроводи", наглашавају у Фонду.
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