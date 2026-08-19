Тешка несрећа у БиХ: Једна особа погинула

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Тешка саобраћајна несрећа догодила се јутрос око 8:30 сати на магистралном путу М-17, на локалитету Пасјак код скретања за Фортицу у Мостару, а према првим информацијама једна особа смртно је страдала.

Како неслужбено сазнаје Херцеговина.инфо, највјеројатније је ријеч о пјешаку на којег је налетио аутомобил. Тачне околности несреће засад нису познате. Због несреће се саобраћај на овој дионици одвија успорено, уз наизмјенично пропуштање возила, а из оба смјера формирале су се веће колоне. Хроника Током ноћи избио пожар у приземљу зграде: Брзом реакцијом ватрогасаца спријечено ширење ватре Саобраћај регулишу полицијски службеници Полицијске управе Мостар. Више информација о околностима несреће и идентитету страдале особе очекује се након полицијског увиђаја.

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