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Тешка несрећа у БиХ: Једна особа погинула

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 09:15

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Тешка саобраћајна несрећа догодила се јутрос око 8:30 сати на магистралном путу М-17, на локалитету Пасјак код скретања за Фортицу у Мостару, а према првим информацијама једна особа смртно је страдала.

Како неслужбено сазнаје Херцеговина.инфо, највјеројатније је ријеч о пјешаку на којег је налетио аутомобил. Тачне околности несреће засад нису познате.

Због несреће се саобраћај на овој дионици одвија успорено, уз наизмјенично пропуштање возила, а из оба смјера формирале су се веће колоне.

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Саобраћај регулишу полицијски службеници Полицијске управе Мостар.

Више информација о околностима несреће и идентитету страдале особе очекује се након полицијског увиђаја.

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Тагови :

Мостар

Саобраћајна несрећа

погинули

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