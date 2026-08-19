Током ноћи избио пожар у приземљу зграде: Брзом реакцијом ватрогасаца спријечено ширење ватре

Аутор:АТВ редакција
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У сарајевском насељу Војничко Поље, на подручју Неџарића, током ноћи је избио пожар у приземљу стамбеног објекта.
Пожар је избио у улици Хасана Сућеске, а ватра је у једном тренутку била великих размјера, због чега су се узнемирили станари околних зграда.
Република Српска
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На мјесто догађаја убрзо су стигли припадници Професионалне ватрогасне бригаде КС, који су приступили гашењу пожара и спријечили његово даље ширење.
„Горјело је приземље и ватра је била огромна. Хвала Богу, ватрогасци су дошли на вријеме. Фотографије сам направио када се ситуација већ мало смирила“, казао је читалац за Црну-Хронику.
Према незваничним информацијама с мјеста догађаја, сумња се да би пожар могао бити повезан с плинском боцом, али тачан узрок за сада није званично потврђен.
За сада нема званичних информација о евентуално повријеђеним особама нити о висини причињене материјалне штете.
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Више информација очекује се након што надлежне службе обаве потребне радње и утврде околности под којима је дошло до пожара.
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