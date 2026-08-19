Намирнице које не треба дуго чувати у фрижидеру: Могу постати отровне

Аутор:АТВ редакција
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Оброци који су прије само 48 сати били потпуно сигурни за јело, данас то више не морају бити. Стручњаци упозоравају да хлађење хране не зауставља у потпуности развој бактерија, а међу намирницама које се брзо кваре су недовољно термички обрађено месо, салате, као и рижа и тјестенина.
Оно само успорава размножавање већине патогена, док поједини микроорганизми могу преживјети, па чак и наставити спор раст на ниским температурама.
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Конзумација нестручно чуване хране може изазвати тровање – од благих стомачних тегоба до озбиљних здравствених компликација.
Ове четири врсте намирница које, према савјетима стручњака за сигурност хране, не бисте требали чувати дуже од два дана:
Средње или слабо печени бургери, бифтеци и туна могу садржавати опасне бактерије попут Е. цоли, Листерије или Салмонелле. Будући да храњиви протеини погодују бржем размножавању бактерија, остатке је потребно загријати и избјегавати њихово дуго стајање у фрижидеру. Ако је храна дуже стајала на собној температури, најсигурније је одмах је бацити.
Сирово поврће у влажном окружењу представља идеалну подлогу за развој патогена. Сјецкањем зеленог поврћа ослобађају се влага и нутријенти који убрзавају раст бактерија. Што дуже припремљена салата стоји у фрижидеру, ризик од контаминације је већи, иако ће увенули листови често визуелно упозорити на неупотребљивост прије него што постане опасна по здравље.
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Бактерија Бациллус цереус узрокује такозвани "синдром пржене риже". Може преживјети куvање, а уколико се рижа или тјестенина оставе на собној температури, клија и производи токсине који узрокују повраћање и дијареју. Стара пракса да се рижа остави на радној површини док се потпуно не охлади - топлу рижу треба одмах подијелити у мање посуде и ставити у фрижидер, преноси Кликс.
Споро хлађење густих јела попут сосева од парадајза, чорби или гулаша носи висок ризик. Када се велика количина вруће хране стави у дубоку посуду, њено језгро остаје дуго топло, што омогућава стварање токсина отпорних на накнадно подгријавање.
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