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Намирнице које не треба дуго чувати у фрижидеру: Могу постати отровне

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 09:57

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Замрзивач, фрижидер
Фото: Meruyert Gonullu/Pexels

Оброци који су прије само 48 сати били потпуно сигурни за јело, данас то више не морају бити. Стручњаци упозоравају да хлађење хране не зауставља у потпуности развој бактерија, а међу намирницама које се брзо кваре су недовољно термички обрађено месо, салате, као и рижа и тјестенина.

Оно само успорава размножавање већине патогена, док поједини микроорганизми могу преживјети, па чак и наставити спор раст на ниским температурама.

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Конзумација нестручно чуване хране може изазвати тровање – од благих стомачних тегоба до озбиљних здравствених компликација.

Ове четири врсте намирница које, према савјетима стручњака за сигурност хране, не бисте требали чувати дуже од два дана:

Недовољно термички обрађено месо и морски плодови

Средње или слабо печени бургери, бифтеци и туна могу садржавати опасне бактерије попут Е. цоли, Листерије или Салмонелле. Будући да храњиви протеини погодују бржем размножавању бактерија, остатке је потребно загријати и избјегавати њихово дуго стајање у фрижидеру. Ако је храна дуже стајала на собној температури, најсигурније је одмах је бацити.

Салате и лиснато поврће

Сирово поврће у влажном окружењу представља идеалну подлогу за развој патогена. Сјецкањем зеленог поврћа ослобађају се влага и нутријенти који убрзавају раст бактерија. Што дуже припремљена салата стоји у фрижидеру, ризик од контаминације је већи, иако ће увенули листови често визуелно упозорити на неупотребљивост прије него што постане опасна по здравље.

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Рижа и тјестенина

Бактерија Бациллус цереус узрокује такозвани "синдром пржене риже". Може преживјети куvање, а уколико се рижа или тјестенина оставе на собној температури, клија и производи токсине који узрокују повраћање и дијареју. Стара пракса да се рижа остави на радној површини док се потпуно не охлади - топлу рижу треба одмах подијелити у мање посуде и ставити у фрижидер, преноси Кликс.

Велике количине припремљене хране (умаци, супе и варива)

Споро хлађење густих јела попут сосева од парадајза, чорби или гулаша носи висок ризик. Када се велика количина вруће хране стави у дубоку посуду, њено језгро остаје дуго топло, што омогућава стварање токсина отпорних на накнадно подгријавање.

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Тагови :

фрижидер

Храна

Намирнице

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