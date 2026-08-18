Logo

Стручњаци упозоравају: Ако ово примијетите на печеном пилету, не купујте га

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 08:05

Коментари:

0
Печено пиле сервирано на тањиру
Фото: Unsplash/Claudio Schwarz

Печено пиле из продавнице практичан је избор када немате времена за кухање, а желите брз и укусан ручак или вечеру.

Можете га послужити уз свјежу салату, поврће и интегрални хљеб, а остатке искористити сљедећи дан за сендвиче, тортиље или салату.

Ипак, практичност готове хране носи и одређене ризике. Ако пиле није довољно термички обрађено или се након печења не чува на одговарајућој температури, повећава се могућност размножавања бактерија и болести које се преносе храном.

Зато при куповини печеног пилета није довољно гледати само изгледа ли укусно. Важно је обратити пажњу на неколико детаља.

Како препознати је ли печено пиле из продавнице сигурно за јело?

Један од најважнијих фактора није изглед меса, него начин на који се печено пиле чува у продавници.

Живина мора бити довољно термички обрађена како би се смањио ризик од бактерија које могу узроковати тровање храном. Након припреме врућа храна такође се мора одржавати на одговарајућој температури како не би предуго остала у температурном распону у којем се бактерије брзо размножавају.

Проблем за купца је у томе што унутрашњу температуру пилета у продавници најчешће није могуће самостално провјерити. Ако продавница приказује температуру витрине или гријаног простора у којем се чува готова храна, вриједи је провјерити. Ако температура није наведена, можете радника питати када је пиле припремљено, колико дуго стоји у витрини и колико се често провјерава температура.

Посебан опрез потребан је ако се печена пилићи налазе на привременим полицама или сталцима, примјера ради у близини каса или улазних врата. Често отварање врата и промјене околне температуре потенцијално могу отежати одржавање одговарајућих услова чувања.

Пет знакова на које треба да обратите пажњу

Прије него што печено пиле ставите у корпу, провјерите сљедеће:

Амбалажа: Мора бити неоштећена – избјегавајте паковања која су отворена, напукнута или цуре.

Вријеме припреме: Провјерите ознаку времена припреме – ако је доступна, погледајте када је пиле печено или упаковано.

Изглед коже: Кожа би требало да изгледа свјеже златно-смеђа или тамносмеђа боја очекивана је код печеног пилета.

Исушеност: Избјегавајте изразито суву и смежурану пилетину – јако исушена кожа и месо могу указивати на то да пиле већ дуго стоји.

Мирис: Обратите пажњу на мирис – неугодан, киселкаст или мирис који подсјећа на сумпор разлог је да пиле не једете.

Је ли ружичаста пилетина знак да није довољно печена?

Ружичаста боја меса често забрине купце, али сама по себи не значи нужно да пилетина није сигурна за јело.

Месо живине може задржати ружичасту боју и након одговарајуће термичке обраде због хемијских реакција пигмената у месу. Зато се сигурност пилетине не може поуздано процијенити само према боји. Поузданији показатељ одговарајуће термичке обраде јесте температура постигнута током припреме.

Што значе ружичасти или црвенкасти сокови у амбалажи?

Ни црвенкаста или ружичаста течност на дну паковања не значи аутоматски да је пилетина сирова. Течност може бити комбинација воде, отопљене масноће и протеина који се ослобађају током печења.

Већи разлог за опрез може бити ако се течност охладила и потпуно згуснула док се пиле још продаје као врућа готова храна. То може указивати на то да се пиле одређено вријеме није чувало на довољно високој температури.

Колико дуго печено пиле може стајати након куповине?

Након што купите печено пиле, немојте га сатима остављати на кухињском столу. Ако га намјеравате јести топлог, најбоље га је конзумирати што прије. Ако остане вишка, остатке треба правовремено спремити у фрижидер.

Практично је одвојити месо од костију и ставити га у плићу, добро затворену посуду како би се брже охладило. Остатке печене пилетине препоручује се чувати у фрижидеру и појести унутар неколико дана, најчешће до четири дана ако су правилно похрањени.

Ако нисте сигурни колико је дуго пилетина била изван фрижидера или примијетите промјену мириса, текстуре или друге знакове кварења, сигурније ју је бацити.

Како спријечити пренос бактерија?

Иако је ријеч о већ припремљеној храни, важно је придржавати се основних правила хигијене. Прије руковања храном оперите руке, користите чист прибор и одржавајте радне површине чистима. Такође пазите да готова пилетина не долази у контакт са сировим месом, неопраним прибором или површинама које могу бити контаминиране.

Како искористити остатке печеног пилета?

Печено пиле може бити основа за неколико брзих оброка. Месо можете исећи и послужити уз интегрални пиринач и поврће, додати салати, ставити у тортиљу или сендвич или га уситнити и употријебити као фил. Од костију и остатака можете припремити и домаћи пилећи бујон, под условом да су правилно чувани.

Је ли печено пиле из продавнице сигурно за јело?

Да, ако је правилно термички обрађено те након припреме чувано и транспортовано на одговарајући начин.

Смије ли печена пилетина бити ружичаста?

Може. Ружичаста боја није сама по себи доказ да је месо сирово или недовољно печено.

Колико дуго печено пиле може бити изван фрижидера?

Готову пилетину не би требало непотребно дуго држати на собној температури. Ако је нећете одмах јести, остатке треба што прије правилно охладити и спремити у фрижидер.

Колико дуго печено пиле може стајати у фрижидеру?

Правилно спремљени остаци кухане или печене пилетине у правилу се могу чувати до четири дана.

Како препознати покварено печено пиле?

Неугодан киселкаст или сумпораст мирис, промјене текстуре и други очигледни знакови кварења разлог су да пилетину не конзумирате, преноси Крениздраво.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

извоз пилећег меса

Пилетина

здравље

Савјети

Коментари (0)

Прочитајте више

Спавање

Савјети

Зашто љети не би требало да спавате голи?

2 ч

0
Дјевојка се истеже и разбуђује у кревету

Здравље

Јутарње навике најздравијих људи: 10 прије 10

2 ч

0
Полиција МУП РС Бањалука

Хроника

Удес код Леснине у Бањалуци, стварају се гужве

2 ч

0
Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.

Занимљивости

Новац им се лијепи за руке у септембру: Ова 3 знака биће пуна као брод

2 ч

0

Више из рубрике

Спавање

Савјети

Зашто љети не би требало да спавате голи?

2 ч

0
Ријешите се мука при чишћењу: Једноставан трик залудио домаћице

Савјети

Ријешите се мука при чишћењу: Једноставан трик залудио домаћице

23 ч

0
Доњи веш, гаће

Савјети

Гола истина: Колико често требамо да мијењамо доњи веш?

1 д

0
Крупни план руку у жутим рукавицама које чисте зид боцом са распршивачем и сунђером.

Савјети

Ова три природна средства су најбоља за чишћење куће

1 д

0

  • Најновије

10

10

Отворен кафић у ком раде роботи: Пао свјетски рекорд у брзини прављења кафе

10

10

Како да препознате када је вријеме за паузу од Инстаграма?

10

09

Каран: Стабилност Српске почива на снажним институцијама, Дејтону и вољи народа

10

09

Нова правила при уласку у Хрватску и друге земље ЕУ

10

03

Украјина тражи бизнисмена који је завио у црно бх. компанију

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима