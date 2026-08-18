Стручњаци упозоравају: Ако ово примијетите на печеном пилету, не купујте га

Аутор:АТВ редакција
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Печено пиле из продавнице практичан је избор када немате времена за кухање, а желите брз и укусан ручак или вечеру.
Можете га послужити уз свјежу салату, поврће и интегрални хљеб, а остатке искористити сљедећи дан за сендвиче, тортиље или салату.
Ипак, практичност готове хране носи и одређене ризике. Ако пиле није довољно термички обрађено или се након печења не чува на одговарајућој температури, повећава се могућност размножавања бактерија и болести које се преносе храном.
Зато при куповини печеног пилета није довољно гледати само изгледа ли укусно. Важно је обратити пажњу на неколико детаља.
Један од најважнијих фактора није изглед меса, него начин на који се печено пиле чува у продавници.
Живина мора бити довољно термички обрађена како би се смањио ризик од бактерија које могу узроковати тровање храном. Након припреме врућа храна такође се мора одржавати на одговарајућој температури како не би предуго остала у температурном распону у којем се бактерије брзо размножавају.
Проблем за купца је у томе што унутрашњу температуру пилета у продавници најчешће није могуће самостално провјерити. Ако продавница приказује температуру витрине или гријаног простора у којем се чува готова храна, вриједи је провјерити. Ако температура није наведена, можете радника питати када је пиле припремљено, колико дуго стоји у витрини и колико се често провјерава температура.
Посебан опрез потребан је ако се печена пилићи налазе на привременим полицама или сталцима, примјера ради у близини каса или улазних врата. Често отварање врата и промјене околне температуре потенцијално могу отежати одржавање одговарајућих услова чувања.
Прије него што печено пиле ставите у корпу, провјерите сљедеће:
Амбалажа: Мора бити неоштећена – избјегавајте паковања која су отворена, напукнута или цуре.
Вријеме припреме: Провјерите ознаку времена припреме – ако је доступна, погледајте када је пиле печено или упаковано.
Изглед коже: Кожа би требало да изгледа свјеже златно-смеђа или тамносмеђа боја очекивана је код печеног пилета.
Исушеност: Избјегавајте изразито суву и смежурану пилетину – јако исушена кожа и месо могу указивати на то да пиле већ дуго стоји.
Мирис: Обратите пажњу на мирис – неугодан, киселкаст или мирис који подсјећа на сумпор разлог је да пиле не једете.
Ружичаста боја меса често забрине купце, али сама по себи не значи нужно да пилетина није сигурна за јело.
Месо живине може задржати ружичасту боју и након одговарајуће термичке обраде због хемијских реакција пигмената у месу. Зато се сигурност пилетине не може поуздано процијенити само према боји. Поузданији показатељ одговарајуће термичке обраде јесте температура постигнута током припреме.
Ни црвенкаста или ружичаста течност на дну паковања не значи аутоматски да је пилетина сирова. Течност може бити комбинација воде, отопљене масноће и протеина који се ослобађају током печења.
Већи разлог за опрез може бити ако се течност охладила и потпуно згуснула док се пиле још продаје као врућа готова храна. То може указивати на то да се пиле одређено вријеме није чувало на довољно високој температури.
Након што купите печено пиле, немојте га сатима остављати на кухињском столу. Ако га намјеравате јести топлог, најбоље га је конзумирати што прије. Ако остане вишка, остатке треба правовремено спремити у фрижидер.
Практично је одвојити месо од костију и ставити га у плићу, добро затворену посуду како би се брже охладило. Остатке печене пилетине препоручује се чувати у фрижидеру и појести унутар неколико дана, најчешће до четири дана ако су правилно похрањени.
Ако нисте сигурни колико је дуго пилетина била изван фрижидера или примијетите промјену мириса, текстуре или друге знакове кварења, сигурније ју је бацити.
Иако је ријеч о већ припремљеној храни, важно је придржавати се основних правила хигијене. Прије руковања храном оперите руке, користите чист прибор и одржавајте радне површине чистима. Такође пазите да готова пилетина не долази у контакт са сировим месом, неопраним прибором или површинама које могу бити контаминиране.
Печено пиле може бити основа за неколико брзих оброка. Месо можете исећи и послужити уз интегрални пиринач и поврће, додати салати, ставити у тортиљу или сендвич или га уситнити и употријебити као фил. Од костију и остатака можете припремити и домаћи пилећи бујон, под условом да су правилно чувани.
Да, ако је правилно термички обрађено те након припреме чувано и транспортовано на одговарајући начин.
Може. Ружичаста боја није сама по себи доказ да је месо сирово или недовољно печено.
Готову пилетину не би требало непотребно дуго држати на собној температури. Ако је нећете одмах јести, остатке треба што прије правилно охладити и спремити у фрижидер.
Правилно спремљени остаци кухане или печене пилетине у правилу се могу чувати до четири дана.
Неугодан киселкаст или сумпораст мирис, промјене текстуре и други очигледни знакови кварења разлог су да пилетину не конзумирате, преноси Крениздраво.хр.
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