Гола истина: Колико често требамо да мијењамо доњи веш?

Аутор:АТВ редакција
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Сваке сезоне купујемо, мењамо читав гардеробер. Пратимо трендове, моделе, кројеве - али када сте посљедњи пут отворили фиоку са доњим вешом и помислили да се ријешите неких од оних изношених боксерица и слипова?
Пошто врло мало људи види наш веш склони смо да о њему размишљамо ријеђе него о остатку одјеће и није необично да људи носе годинама или чак деценијама одређене комаде. Али, да ли је то здраво?
"Ваш доњи веш је у блиском контакту са кожом, а посебно са интимним подручјима, током дужег временског периода", каже специјалиста за интимно здравље др Ширин Лакани додајући да као резултат тога, он инхибира много мртве коже са тих подручја, као и бактерије.
Према њеним ријечима, чак и ако редовно перете изношене панталоне, а оне изгледају и миришу свјеже, можда нису тако чисте као што мислите. То се односи и на веш.
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"Истраживања показују да чак и прање доњег веша у машини за веш неће увијек потпуно уклонити бактерије попут ешерихије коли. Иако нам већина бактерија неће наштетити, постоје неке које временом могу довести до стања попут инфекција уринарног тракта, иритација и исцједка", објашњава.
Из тог разлога, Лакани каже да би савјетовала да мијењате гаћице барем једном годишње, али додаје да постоји неколико изузетака, на примјер, "парове гаћица које стално носите за активности попут теретане вјероватно би требало чешће бацати".
Ако вам је збуњујуће да размишљате о мијењању доњег веша у смислу одређеног временског периода, умјесто тога можете слиједити правило 50 прања.
"Бацање доњег веша зависи од тога колико пари заправо имате", истиче Нарендра Писал, консултант гинеколог.
Док једна особа може да носи иста три пара гаћица у круг, други имају десетине у својим фиокама, што значи да их користе ријеђе.
"Али очигледно, ако ваш доњи веш изазива трење, иритацију коже или је поцијепан, можда ћете морати то да урадите раније. Не оклијевајте, веш је заправо потрошна роба", пише Индепендент, преноси ЛепотеСрбије.
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