Свештеник савјетује вјернике: Шта урадити ако се омрсите током Госпојинског поста?

Аутор:АТВ редакција
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За православне вјернике јуче је почео Госпојински пост, који траје до празника Велике Госпојине 28. августа.
Ријеч је о најкраћем од четири велика вишедневна поста у православном календару, али истовремено и о једном од најстрожих. Његова суштина, међутим, није само у промијени начина исхране. Вјерници се током ових дана позивају на молитву, смирење, уздржавање и преиспитивање сопствених поступака.
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О значају овог периода и улози Пресвете Богородице говори теолог Тамара Гајић, која подсјећа да пост не треба сводити на списак дозвољених и забрањених намирница.
Велика Госпојина, односно Успење Пресвете Богородице, један је од највећих празника посвећених Богородици. Њиме се обиљежава њен одлазак са овог свијета и прелазак код Сина, а њен живот у хришћанском учењу има посебно мјесто.
– Пресвета Богородица и цијели њен живот значајан је зато што практично са њеним ‘да’ почиње историја спасења људског рода. Она је била та која је у име нас људи рекла Господу ‘да’ и својом слободном вољом пристала да се Христос зачне и роди из ње. Зато је она највећа међу женама – каже Тамара Гајић за Блиц Жену.
Управо њена слободна одлука, смиреност и прихватање Божије воље представљају особине због којих Богородица у хришћанству није узор само женама, већ сваком вјернику.
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Иако се Велика Госпојина у народу неријетко описује као велики женски празник, такво одређење не представља суштину његовог верског значења.
Тамара Гајић указује на то да хришћанска порука не прави такву подијелу међу вјерницима.
– У Светом писму стоји да нема више ни мушког ни женског, пред Богом смо сви једно – људи – објашњава она.
Због тога се значај Пресвете Богородице не везује искључиво за мајчинство или положај жене. Њена кротост, вјера, истрајност и спремност да прихвати Божију вољу представљају универзални хришћански идеал.
Госпојински пост траје свега двије недјеље, али је по правилима уздржања веома строг и често се пореди са Васкршњим постом.
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Током радних дана традиционално се пости на води, док посебну пажњу привлачи празник Преображења Господњег, када је, према правилима поста, дозвољена риба.
Ипак, смисао поста не исцрпљује се у јеловнику. Уздржавање од одређене хране требало би да прати и уздржавање од лоших мисли, свађа, осуђивања и свега што човјека удаљава од духовног мира.
– То је само једна одређена врста хране која се једе у једном периоду. Знамо куда нас води, куда идемо, чему нас учи овај пост. Погрешне су претпоставке о посту, људи мисле да је то нешто немогуће. Како да будеш без мрсне хране 40 дана? Наравно да је све могуће, само је потребна добра воља. Увијек има мало кризе, то је обично негдје средином поста, а неки пут је уопште и нема. Долазак жеље за парчетом сира или неком мрвицом мрсне хране је само опомена да не подлијежете том искушењу, а искушења могу да буду и много тежа и гора него што је то да ли ћемо се омрсити у дане кад је пост – објаснио је свештеник.
Он је истакао како је пост храном само “средство” који нам помаже да постанемо јачи и изборимо се са већим искушењима.
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– Суштина је уздржање, било да је храна посна или мрсна, не треба се преједати ни посном храном. Какав је пост ако поједеш 2 кг посне хране? Колико пута се деси да човјек једе и зна да је сит, а наставља да једе по инерцији. То је погрешно. Како се треба уздржавати од преједања, тако је суштина поста и уздржавање од лоших мисли и дијела, смиривање страсти и жудњи које немају везе са храном – савјетује отац Радослав.
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