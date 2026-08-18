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Удес код Леснине у Бањалуци, стварају се гужве

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 07:41

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Полиција МУП РС Бањалука
Фото: ATV

Саобраћајна незгода догодила се у кружном току код “Верна” у Бањалуци.

Наиме, како сазнајемо од очевидаца, у питању је судар два возила, срећом блажи.

“Возачи стоје поред аутомобила и разговарају, тако да, по свему судећи, чини се да је у питању само кврцкање са материјалном штетом”, каже читалац "БЛ портала".

На терену је и полиција која ради увиђај, а у овм дијелу града већ су примјетне велике саобраћајне гужве. Возачи, чини се постају све нестрпљивији.

"Сви су свирали са свих страна. Гужве су свакако због разноразних радова, још када се деси овако неки удес то је заиста ужасно", искрен је читалац.

Више детаља о несрећи очекује се након што полиција заврши свој дио посла, а возачима се савјетује опрез, вожња прилагођена условима пута и стрпљење.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

удес

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