Из куће у Зворнику украдено 20.000 КМ, трага за се починиоцем

Аутор:АТВ редакција
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Зворничка полиција трага за непознатом особом која је из куће у Зворнику украла око 20.000 КМ и одређену количину златног накит.
Цијели случај полицији је пријављен преко викенда.
”Полицијски службеници предузимају све мјере и радње у у циљу идентификовања и проналаска извршиоца кривичног дјела крађа, које је пријављено 15. августа. Оштећени је навео да је непознато лице или више њих током протеклих мјесец дана из куће украо већи износ новца и одређену количину златног накита”, саопштила је ПУ Зворник.
Незванично сазнајемо да за то вријеме на кући нису уочени било какви трагови провале.
”На лицу мјеста извршен је увиђај и о свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, који је наложио достављање извјештаја о почињеном кривичном дјелу”, наводе у полицији.
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