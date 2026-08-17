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Из куће у Зворнику украдено 20.000 КМ, трага за се починиоцем

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 13:22

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Зворничка полиција трага за непознатом особом која је из куће у Зворнику украла око 20.000 КМ и одређену количину златног накит.

Цијели случај полицији је пријављен преко викенда.

”Полицијски службеници предузимају све мјере и радње у у циљу идентификовања и проналаска извршиоца кривичног дјела крађа, које је пријављено 15. августа. Оштећени је навео да је непознато лице или више њих током протеклих мјесец дана из куће украо већи износ новца и одређену количину златног накита”, саопштила је ПУ Зворник.

Незванично сазнајемо да за то вријеме на кући нису уочени било какви трагови провале.

”На лицу мјеста извршен је увиђај и о свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, који је наложио достављање извјештаја о почињеном кривичном дјелу”, наводе у полицији.

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Тагови :

Крађа

Зворник

ПУ Зворник

Крађа новца

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