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Трагедија у Бањалуци: Пацијент скочио са шестог спрата УКЦ-а

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 11:21

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Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.
Фото: АТВ

Педесетдеветогодишњи пацијент Б.Т. страдао је када је скочио са шестог спрата Универзитетског клиничког центра Републике Српске, потврђено је за АТВ.

Како нам је потврђено, случај се догодио у суботу, 15. августа, у вечерњим сатима.

Немили догађај одиграо се на Клиници за ортопедију и трауматологију, а страдали пацијент је био у тешком здравственом стању.

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Тагови :

Самоубиство

УКЦ Републике Српске

Бањалука

трагедија

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