Трагедија у Бањалуци: Пацијент скочио са шестог спрата УКЦ-а

Аутор:АТВ редакција
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Педесетдеветогодишњи пацијент Б.Т. страдао је када је скочио са шестог спрата Универзитетског клиничког центра Републике Српске, потврђено је за АТВ.
Како нам је потврђено, случај се догодио у суботу, 15. августа, у вечерњим сатима.
Немили догађај одиграо се на Клиници за ортопедију и трауматологију, а страдали пацијент је био у тешком здравственом стању.
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