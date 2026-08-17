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Филмска крађа у Зворнику: Двојац украо камион ауто-школе, па пао у Милићима

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 10:43

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Лисице на рукама женска рука
Фото: Pexel/Kindel Media

Полиција у Зворнику брзом акцијом ухапсила је А.М. и Е.М. из Сарајева који су са паркинга украли камион ауто-школе и покушали да побјегну.

Полицијској станици Зворник је наведеног дана око 08,15 часова оштећено лице пријавило да је непознато лице или више њих, са паркинг простора у Зворнику, украло камион ауто-школе.

Поступајући по пријави, полицијски службеници су оперативним радом у кратком року лоцирали камион на подручју општине Милићи, те извршили заустављање и контролу возила у којем су се налазила наведена лица, која су потом лишена слободе.

Полицијски службеници су извршили увиђај, а о свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, који је наложио достављање извјештаја о почињеном кривичном дјелу против наведених лица.

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Тагови :

Зворник

ПУ Зворник

Крађа

Милићи

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