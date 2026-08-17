Горјела кућа у добојском насељу Бушлетић

Аутор:АТВ редакција
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Пожар је захватио породичну кућу у добојском насељу Бушлетић на којој је причињена већа материјална штета, саопштено је из подручног одјељења Цивилне заштите.
На подручју Бољанића и у Божинцима пожаром је захваћена већа површина ниског растиња, а у Придјелу Горњем запалила се електроинсталација, наведено је у саопштењу.
Ватрогасци су били ангажовани на свим пожариштима.
Грађанима је упућен апел да у вријеме високих тепмература и велике суше не пале ватру на отвореном и да у случају избијања пожара одмах обавијете ватрогасце.
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