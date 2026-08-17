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Горјела кућа у добојском насељу Бушлетић

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 07:54

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Фото: Pexel/ Bjørn Nielsen

Пожар је захватио породичну кућу у добојском насељу Бушлетић на којој је причињена већа материјална штета, саопштено је из подручног одјељења Цивилне заштите.

На подручју Бољанића и у Божинцима пожаром је захваћена већа површина ниског растиња, а у Придјелу Горњем запалила се електроинсталација, наведено је у саопштењу.

Ватрогасци су били ангажовани на свим пожариштима.

Грађанима је упућен апел да у вријеме високих тепмература и велике суше не пале ватру на отвореном и да у случају избијања пожара одмах обавијете ватрогасце.

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Тагови :

пожар

Добој

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