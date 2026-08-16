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Туга у БиХ: У само неколико сати преминули отац и кћерка

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 21:27

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Преминули отац и кћерка из Жепча
Фото: Фејсбук

Велика туга завладала је Жепчем након што је у кратком временском размаку преминуо Азиз Дерлић, а потом и његова кћерка Америса.

Вијест је потресла породицу, пријатеље и бројне грађане који су познавали ову породицу.

Азиз Дерлић, којег су његови суграђани познавали као великог човјека, преминуо је раније, а само неколико сати касније стигла је још једна болна вијест – преминула је и његова кћерка Америса.

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Овакав губитак у тако кратком периоду посебно је тежак за породицу и њихове најближе, који се сада суочавају с двоструком трагедијом и огромном боли.

Бројни пријатељи и познаници на друштвеним мрежама опраштају се од Азиза и Америсе, присјећајући се њиховог живота и тренутака које су с њима дијелили. Поруке саучешћа стижу из Жепча и других крајева, пише "Радиосарајево".

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Тагови :

Туга

трагедија

Жепче

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