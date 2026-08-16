Туга у БиХ: У само неколико сати преминули отац и кћерка

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Велика туга завладала је Жепчем након што је у кратком временском размаку преминуо Азиз Дерлић, а потом и његова кћерка Америса.
Вијест је потресла породицу, пријатеље и бројне грађане који су познавали ову породицу.
Азиз Дерлић, којег су његови суграђани познавали као великог човјека, преминуо је раније, а само неколико сати касније стигла је још једна болна вијест – преминула је и његова кћерка Америса.
Регион
Отишао на ријеку да се освјежи па се утопио
Овакав губитак у тако кратком периоду посебно је тежак за породицу и њихове најближе, који се сада суочавају с двоструком трагедијом и огромном боли.
Бројни пријатељи и познаници на друштвеним мрежама опраштају се од Азиза и Америсе, присјећајући се њиховог живота и тренутака које су с њима дијелили. Поруке саучешћа стижу из Жепча и других крајева, пише "Радиосарајево".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
22
12
21
39
21
35
21
27
21
23
Тренутно на програму