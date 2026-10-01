Нова мјеста за игру: Обновљено игралиште у Чесми, отворено на Лаушу

Аутор:АТВ редакција
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У бањалучком насељу Чесма обновљено је игралиште на радост дјечице, али и свих мјештана, док је у бањалучком насељу Лауш у потпуности отворено ново игралиште.
„Ово су, морам рећи, заиста неке од оних љеппих ствари, које се дешавају неколико мјесеци уназад овдје у Бањалуци. Ја сам данас овдје испред Фудбалског клуба 'Борац' као потпредсједник клуба, имао сам част и обавезу да помогнем овдје у обнови игралишта у донацији одређене опреме у виду лопти и мрежа“, рекао је Богољуб Зељковић, потпредсједник ФБ „Борац“.
Зељковић је нагласио да су ово редовне активности бањалучког клуба јер, како каже, годинама уназад активно раде на помоћи онима којима је то потребно кроз различите активности.
Како он наводи даље, Борац као амбасадор и клуб Бањалуке нема само у фокусу фудбал већ и друштвено одговоран рад те се труде бити присутни у свим друштвеним процесима те дати своје учешће.
Бањалучко насеље Лауш од данас је богатије за још једно дјечије игралиште. У Санској улици, преко пута цркве, свечано се отвара простор за дјечију игру и радост.
„Ово је свакако једна велика ствар и сви осјете да је овај простор испуњен радошћу, грајом и игром дјеце и ово је нешто што је било неопходно и потребно Лаушу. Лауш је велико насеље, али до сада нисмо имали ни један простор овакав, тако да је то једна веома важна и лијепа ствар за наше малишане гдје ће се моћи безбрижно играти и одрастати“, поручује предсједник Актива директора основних школа бањалучке регије Мирослав Попржен.
Попржен се овом приликом посебно захвалио предсједнику Мјесне заједнице Лауш 2, Роберту Бањцу, који је, како он каже био истрајан до посљедњег тренутка, док се није реализовало. Такође, посебну захвалност Попржен је упутио Кабинету предсједника Републике Српске, Синиши Карану, који је помогао у изградњи игралишта.
„Мислим да данас, овај број дјеце и родтеља показује колико је било потребно дјечије игралиште“, казао је предсједник Скупштине града Бањалука. Нинковић се такође захвалио предсједнику мјесне заједнице на истрајности и посвећености те Кабинету предсједника на помоћи.
„Мени је жао што у Скупштини када год причамо о оваквим стварима не добијем подршку градоначелника јер он мисли да је то све окренуто политички“, рекао је Нинковић.
Како наводи Нинковић, неопходно је одредити приоритете те их поштовати како би сви грађани били на добитку, посебно они најмлађи.
„Иницијатива и са наше стране или стране градоначелника не треба да представља неко политичко препуцавање“, поручује Нинковић.
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