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Бањалучки аеродром мијења изглед: У Влади представљен план развоја

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01.10.2026 11:27

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Нови изглед Аеродрома Бањалука
Фото: АТВ / Бранко Јовић

У Бањалуци је данас представљен план развоја бањалучког аеродрома.

Циљ модернизације и унапређења аеродрома у Маховљанима је да се кроз неколико година достигне 2,5 милиона путника годишње.

Студију развоја аеродрома Републици Српској је поклонила држава Израел.

Власник пројектантске фирме из Израела која ће радити студију изводљивости за Аеродром Бањалука Амир Ман рекао је да су сличан пројекат пројектовали и реализовали прије три године.

"Радимо на још два аеродрома која су пројектована за 200 милиона путника годишње. Када је у питању бањалучки Аеродром, потребно је имати конкретне бројке путника, трошкове реализације посла, прогнозирати будућа кретања и раст броја путника. Надамо се да ћемо до децембра завршити ову студију како бисмо могли даље развијати ову визију", истакао је Ман.

Премијер Српске Саво Минић истакао је да је представљено рјешење најбоље за Аеродром Бањалука.

"Ово је најбоље техничко рјешење за наш аеродром и сигурно је да ћемо га усвојити. Хвала предсједнику Милораду Додику и људима из Израела који су развили стратешке односе који су јако битни за развој Републике Српске", нагласио је Минић.

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Тагови :

аеродром Бањалука

Аеродром

Бањалука

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