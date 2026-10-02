Бањалучанима млади СНСД-а подијелили 500 садница чемпреса

Аутор:АТВ редакција
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Чланови Актива младих СНСД-а данас су у Бањалуци подијелили грађанима више од 500 садница чемпреса, а носилац листе СНСД-а за Народну скупштину Републике Српске Игор Додик поручио је да је ова акција примјер како се чува и његује животна средина.
"Дрво је симбол живота, а на овај начин дајемо допринос да наша насеља и околина буду што љепша", рекао је Додик, који је са активистима странке грађанима дијелио саднице.
Он је позвао и друге организације и институције да се придруже овој акцији, те у свом дворишту, имању или насељу засаде садницу.
Члан Актива младих СНСД-а Сара Петковић позвала је институције и организације у Републици Српској да се прикључе акцији, те дају допринос у пошумљавању околине.
"Да заједно створимо здравију, сретнију и бољу животну средину, а самим тим јаку и стабилну Републику Српску", рекла је Петковићева.
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