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Младићи задобили тешке повреде приликом судара аутомобила и мотора

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 10:21

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Судар аутомобила и мотора у насељу Врапчићи код Мостара.
Фото: Херцеговинаинфо

Двије особе повријеђене су у саобраћајној несрећи која се догодила у ноћи са 15. на 16. август око 1 час иза поноћу, на магистралној цести М-17 у мјесту Врапчићи код Мостара.

У несрећи су учествовали Х.Х. (1993) са возилом Голф и А.Т. (2008) са мотоциклом Јамаха.

Тешке тјелесне повреде задобили су возач мотоцикла и његов сувозач А.А. (2007). На лицу мјеста обављен је увиђај.

(Херцеговина.инфо)

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Тагови :

Мостар

Саобраћајна несрећа

судар

повријеђени

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