Младићи задобили тешке повреде приликом судара аутомобила и мотора

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Двије особе повријеђене су у саобраћајној несрећи која се догодила у ноћи са 15. на 16. август око 1 час иза поноћу, на магистралној цести М-17 у мјесту Врапчићи код Мостара.
У несрећи су учествовали Х.Х. (1993) са возилом Голф и А.Т. (2008) са мотоциклом Јамаха.
Тешке тјелесне повреде задобили су возач мотоцикла и његов сувозач А.А. (2007). На лицу мјеста обављен је увиђај.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
5 ч0
Свијет
5 ч0
Бања Лука
5 ч0
Наука и технологија
5 ч0
Хроника
7 ч0
Хроника
8 ч1
Хроника
18 ч0
Хроника
19 ч0
Најновије
Тренутно на програму