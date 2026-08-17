Проблеми са водом могући широм Бањалуке: Екипе Водовода на више локација

Аутор:АТВ редакција
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Екипе бањалучког "Водовода" данас, 17. августа, раде на мрежи у више градских насеља и приградских подручја, због чега су могући привремени прекиди у водоснабдијевању.
На систему Туњице завршено је спајање новог цјевовода фи 700 милиметара, а потпуна стабилизација очекује се до краја дана.
Радови ће бити извођени у улицама Милана Бранковића у Кочићевом вијенцу, Драгана Бубића у Росуљама, Браће Подгорника у Лазареву и Косовској улици на Лаушу, као и у Драгочају и Голешима.Завршено спајање новог цјевовода на Туњицама. Из "Водовода" наводе да су на систему Туњице завршени радови на спајању новоизграђеног цјевовода фи 700 милиметара, док екипе тренутно раде на озрачивању линија.Комплетна стабилизација система очекује се до краја дана.Екипе задужене за локалне водоводе радиће и на отклањању квара на пумпној станици Бањица 1.
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Због повећане потрошње на системима Гашића врело и Црно врело могући су поремећаји у снабдијевању, посебно у вишим зонама које воду добијају из резервоара Звијезда и Ђурићи.Током извођења радова могући су привремени прекиди у дијеловима наведених улица и насеља, преноси Бањалука.ком.
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