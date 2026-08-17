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Данас без струје остаје више бањалучких улица

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 07:18

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Радник ради на стубу за струју.
Фото: АТВ

Данас ће без струје бити потрошачи више улица у Бањалуци.

Како су саопштили из Градске управе, до искључења електричне енергије доћи ће због радова.

"Због радова, од 8 до 12 часова, планирана су искључења електричне енергије у дијеловима улица: Косте Јарића, Милоша Дујића, Новака Пивашевића, Браће Кукрика, Вида Њежића, Весели бријег, 5. приградски пут, Булевар војводе Степе Степановића бр. 154 – 200, Палих бораца, Вељка Млађеновића, Слободана Дибочанина и Тузланска", иситичу из Градске управе.

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У периоду од 8 до 14 часова, без струје ће бити дијелови улица Краља Александра И Карађорђевића, Давида Штрпца и Дракулићка.Од 9 до 12 часова, струје неће имати потрошачи у дијеловима улица Др Младена Стојановића и Пете козарске бригаде.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Струја

електрична енергија

Бањалука

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