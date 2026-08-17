Данас без струје остаје више бањалучких улица

Аутор:АТВ редакција
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Данас ће без струје бити потрошачи више улица у Бањалуци.
Како су саопштили из Градске управе, до искључења електричне енергије доћи ће због радова.
"Због радова, од 8 до 12 часова, планирана су искључења електричне енергије у дијеловима улица: Косте Јарића, Милоша Дујића, Новака Пивашевића, Браће Кукрика, Вида Њежића, Весели бријег, 5. приградски пут, Булевар војводе Степе Степановића бр. 154 – 200, Палих бораца, Вељка Млађеновића, Слободана Дибочанина и Тузланска", иситичу из Градске управе.
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У периоду од 8 до 14 часова, без струје ће бити дијелови улица Краља Александра И Карађорђевића, Давида Штрпца и Дракулићка.Од 9 до 12 часова, струје неће имати потрошачи у дијеловима улица Др Младена Стојановића и Пете козарске бригаде.
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