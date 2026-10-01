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Минић: Ниједна помоћ не може надокнадити губитак дјетета, важно да родитељи знају да нису заборављени

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01.10.2026 15:32

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Премијер Републике Српске Саво Минић указао је поводом одуке Владе о обезбјеђивању мјесечног новчаног примања родитељима 12 беба које су због недостатка кисеоника умрле у бањалучком Клиничком центру од маја до јуна 1992. године, да ниједна помоћ не може надокнадити губитак дјетета, али да је важно да знају да нису заборављени и сами.

"Обезбиједили смо мјесечну подршку родитељима 12 бањалучких беба које су 1992. умрле због недостатка кисеоника. Наша је дужност да будемо уз њих и чувамо сјећање на најневинију жртву у Одбрамбено-отаџбинском рату", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".

Влада Републике Српске усвојила је данас одлуку о обезбјеђивању мјесечног новчаног примања родитељима 12 беба које су због недостатка кисеоника умрле у бањалучком Клиничком центру у периоду од маја до јуна 1992. године.

Овом одлуком предвиђено је да се родитељима беба које нису оствариле право на цивилну породичну инвалиднину због пропуштања законског рока обезбиједи мјесечно новчано примање у висини 100 одсто основице за обрачун цивилне инвалиднине, која тренутно износи 822,17 КМ, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саво Минић

Влада Републике Српске

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