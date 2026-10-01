Минић: Ниједна помоћ не може надокнадити губитак дјетета, важно да родитељи знају да нису заборављени

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић указао је поводом одуке Владе о обезбјеђивању мјесечног новчаног примања родитељима 12 беба које су због недостатка кисеоника умрле у бањалучком Клиничком центру од маја до јуна 1992. године, да ниједна помоћ не може надокнадити губитак дјетета, али да је важно да знају да нису заборављени и сами.
"Обезбиједили смо мјесечну подршку родитељима 12 бањалучких беба које су 1992. умрле због недостатка кисеоника. Наша је дужност да будемо уз њих и чувамо сјећање на најневинију жртву у Одбрамбено-отаџбинском рату", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".
Ниједна помоћ не може надокнадити губитак дјетета. Али важно је да знају да нису заборављени и сами, обезбиједили смо мјесечну подршку родитељима 12 бањалучких беба које су 1992. умрле због недостатка кисеоника. Наша је дужност да будемо уз њих и чувамо сјећање на најневинију…— Саво Минић (@minic_savo) October 1, 2026
Влада Републике Српске усвојила је данас одлуку о обезбјеђивању мјесечног новчаног примања родитељима 12 беба које су због недостатка кисеоника умрле у бањалучком Клиничком центру у периоду од маја до јуна 1992. године.
Овом одлуком предвиђено је да се родитељима беба које нису оствариле право на цивилну породичну инвалиднину због пропуштања законског рока обезбиједи мјесечно новчано примање у висини 100 одсто основице за обрачун цивилне инвалиднине, која тренутно износи 822,17 КМ, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.
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