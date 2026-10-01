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Богољуб Зељковић пружио подршку ФК Прогрес из Кнежева, огласили се из клуба

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01.10.2026 16:02

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Богољуб Зељковић пружио подршку ФК Прогрес из Кнежева, огласили се из клуба
Фото: ATV

ФК Прогрес из Кнежева захвалио се потпредсједнику Борца Богољубу Зељковићу за подршку коју је пружио овом клубу.

"Предсједник ФК Прогрес Петко Будић и наш играч Растко Дукић данас су у Бањалуци посјетили потпредсједника ФК Борац, господина Богољуба Зељковића.

Овом приликом господин Зељковић пружио је значајну подршку нашем клубу донацијом пет нових фудбалских лопти и мрежа за голове. Такође, договорена је и поставка расвјете на стадиону ФК Прогрес, као и будућа сарадња између два клуба.

Овим путем од срца се захваљујемо господину Богољубу Зељковићу на указаном повјерењу, помоћи и подршци нашем клубу. Оваква подршка од великог је значаја за ФК Прогрес, али и за наше младе играче и њихов даљи развој.

Хвала, Богољубе! ФК Прогрес памти и цијени своје пријатеље", наводе из Прогреса.

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Тагови :

Богољуб Зељковић

ФК Прогрес Кнежево

Фудбал

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