Богољуб Зељковић пружио подршку ФК Прогрес из Кнежева, огласили се из клуба

Аутор:АТВ редакција
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ФК Прогрес из Кнежева захвалио се потпредсједнику Борца Богољубу Зељковићу за подршку коју је пружио овом клубу.
"Предсједник ФК Прогрес Петко Будић и наш играч Растко Дукић данас су у Бањалуци посјетили потпредсједника ФК Борац, господина Богољуба Зељковића.
Овом приликом господин Зељковић пружио је значајну подршку нашем клубу донацијом пет нових фудбалских лопти и мрежа за голове. Такође, договорена је и поставка расвјете на стадиону ФК Прогрес, као и будућа сарадња између два клуба.
Овим путем од срца се захваљујемо господину Богољубу Зељковићу на указаном повјерењу, помоћи и подршци нашем клубу. Оваква подршка од великог је значаја за ФК Прогрес, али и за наше младе играче и њихов даљи развој.
Хвала, Богољубе! ФК Прогрес памти и цијени своје пријатеље", наводе из Прогреса.
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