Спомиње се нуклеарно оружје: Тејлор Грин запалила јавност тврдњама

Аутор:АТВ редакција
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На стратешким састанцима у Вашингтону већ се говори о могућности употребе нуклеарног оружја против Техерана, тврди бивша америчка конгресменка Марџори Тејлор Грин.
Некада једна од најпрепознатљивијих фигура МАГА покрета, Грин је тврдњу изнијела у недјељу на друштвеној мрежи Икс. Није открила ко је присуствовао састанцима на које се позива, нити је објавила документ или други доказ којим би поткрепила наводе.
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Ипак, порука коју је објавила није оставила много простора за различита тумачења.
"Они на стратешким састанцима разговарају о употреби нуклеарног оружја против Ирана. Не нагађам, знам. И то је чисто зло", написала је Грин.
Према њеним тврдњама, у америчком врху се разматра могућност спуштања границе послије које би нуклеарно оружје могло да буде употријебљено.
Грин је посебно указала на контрадикцију између таквих разговора и порука предсједника САД Доналда Трампа, који је током сукоба више пута говорио о америчкој побједи.
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Она сматра да би евентуална одлука да се нуклеарно оружје заиста употријеби могла да запали много већи рат од овог који се тренутно води.
Употријебила је и израз "нуклеарни холокауст", упозоравајући да посљедице не би остале ограничене само на Иран, Израел и америчке снаге на Блиском истоку.
Бијела кућа није потврдила њене тврдње.
Грин се, иначе, посљедњих мјесеци све оштрије сукобљава са Трамповом политиком према Ирану. Некада блиска политичком кругу који је изнио МАГА покрет, сада отворено напада америчко учешће у рату који САД и Израел воде против Техерана, преноси "Информер".
Њена изјава стиже у тренутку када се у америчким медијима већ говори о могућим наредним корацима Вашингтона.
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Вашингтон пост је прошлог мјесеца објавио да се САД припремају за могућност још ширег рата. Појавили су се и наводи да је Пентагон разматрао велику копнену операцију чији би циљ био заузимање иранских залиха обогаћеног уранијума.
САД и Израел покренули су крајем фебруара војну кампању против Ирана уз образложење да се Техеран приближио тачки у којој би могао да направи нуклеарну бомбу.
Иран је те тврдње од почетка одбацивао.
Истовремено, америчке обавјештајне службе и Међународна агенција за атомску енергију нису изнијеле доказ да је Техеран донио одлуку да развија нуклеарно оружје.
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Иран је на америчке и израелске нападе одговорио ударима на њихове циљеве широм региона. Касније је ограничен и саобраћај кроз Ормуски мореуз, преко којег пролази огроман дио свјетске трговине енергентима.
Спор око иранског нуклеарног програма у међувремену је остао практично на истој тачки.
Вашингтон и Израел траже да Иран потпуно обустави обогаћивање уранијума и да се његове постојеће залихе обогаћеног материјала уклоне из земље.
Техеран то одбија.
Иранске власти поручују да је нуклеарни програм цивилни и да Иран, као суверена држава, има право да обогаћује уранијум у мирнодопске сврхе.
Али из Техерана стиже и упозорење: уколико Иран поново буде нападнут, обогаћивање може да буде подигнуто на ниво потребан за производњу нуклеарног оружја.
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Иранске власти, међутим, тврде да одлука о прављењу атомске бомбе није донијета.
Управо због тога тврдња Марџори Тејлор Грин сада додатно подиже улог. Ако је тачно да се у Вашингтону заиста разговара о нуклеарној опцији, онда више није ријеч само о још једном кругу удара на Иран, већ о сценарију који би могао потпуно да промени природу овог рата.
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