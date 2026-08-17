Пожар у Коњицу под контролом, али и даље постоји опасност због вјетра и високих температура

Аутор:АТВ редакција
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Пожари на подручју Коњица тренутно су локализовани и налазе се под контролом. Међутим, због високих дневних температура и вјетра постоји могућност поновне реактивације пожара.
Како је саопштено из Оперативног центра Цивилне заштите Херцеговачко-неретванског кантона, у недјељу је од 15.25 до 17.30 на пожаришту у насељу Брђани евидентирано горење пањева унутар пожаришне зоне те су на интервенцију изашли припадници ПВЈ, који су локализовали пожар и ставили га под контролу.
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У посљедња 24 сата у Мостару је у Врапчићима горјела трава и ниско растиње, док је у Раштанима забиљежено издимљавање из опожареног подручја, пише Кликс.
На подручју Читлука, у Градинићима је горјела шума, трава и ниско растиње те у Близанцима трава и ниско растиње. Сви пожари су успјешно локализовани.
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