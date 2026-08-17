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Инцидент у Хитној помоћи: Дошао на преглед, па напао медицинску сестру и полицајце

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 09:06

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Озбиљан инцидент догодио се 15. августа око 18 сати у просторијама Хитне медицинске помоћи у Сјеници, гдје је мушкарац који је дошао на љекарски преглед наводно вријеђао запослене, а потом физички насрнуо на медицинску сестру.

Након пријаве, на мјесто догађаја убрзо је стигла полицијска патрола. Према незваничним сазнањима, мушкарац је пријетио полицајцима и физички насрнуо на њих, због чега су службеници употребили средства принуде и савладали га.

Осумњичени је лишен слободе и приведен у просторије Полицијске станице Сјеница. Утврђено је да је ријеч о П. М. из Сјенице, којем је одређено задржавање. Против њега ће, како се наводи, бити поднијете одговарајуће кривичне пријаве.

возач

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Два дана раније пријављен због угрожавања безбједности жене.

Исти мушкарац је, према незваничним информацијама, само два дана раније пријављен због сумње да је угрозио безбједност једне жене.

Наводно је том приликом поломио и стакло на вратима Полицијске станице Сјеница, пише Санџак Данас.

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Тагови :

Сјеница

пријетња

Хитна помоћ

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