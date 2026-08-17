Logo

Наташа Беквалац признала да има необичну фобију: ''Страх је све јачи''

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 08:27

Коментари:

0
Пјевачица Наташа Беквалац
Фото: Youtube/ K1 Televizija

Пјевачица Наташа Беквалац одговарала је на питања својих фанова на друштвеним мрежама, а многе је изненадило признање да има фобију.

Наташа Беквалац је истакла да воли своју зону комфора, али је у појединим ситуацијама хвата паничан страх када мора да напусти свој дом.

илу-чај-напитак-22012026

Здравље

Један напитак је најбољи за почетак дана: Љекари га радо бирају

Како каже, поп звијезда, она годинама не може да се избори са овим проблемом.

– Нисам баш замишљала да ћу како године пролазе све чешће осјећати страхове… Сваки пут када пређем границу познатог, у ствари само кад то пожелим и помислим на то заледим се од страха. Страх од непознатог је толико јак, да ме некад увјерава да останем у удобности своје тренутне ситуације само зато сто је позната – признала је Наташа и упитала пратиоце да ли и они понекад имају сличне озбиљне дилеме.

– Да ли и ви понекад осјетите да просто дође тренутак кад морате бирати између живота који познајете и оног који желите? Навијам да свака од нас изабере баш онај који је највише плаши – написала је поп звијезда на Инстаграму.

Пожар ватрогасци

Хроника

Горјела кућа у добојском насељу Бушлетић

Она је након ове поруке добила подршку великог броја фанова, који су навели да није сама, преноси Гранд.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Наташа Беквалац

Пјевачица

фобија

Коментари (0)

Више из рубрике

Осман и Кристина Карић

Сцена

Незамислива туга у породици Карић, трагедија све потресла

19 ч

0
Пјевач Митар Мирић у црвеном одијелу гостује у емисији.

Сцена

Након виралног снимка са свадбе Митар Мирић скочио на топ листи: Стари хит престигао познате репере

1 д

0
Ђани

Сцена

Ђани мијења свој изглед: На естетску операцију ће потрошити 10.000 евра

2 д

0
Пјевачица Анђела Игњатовић Бресквица

Сцена

Бресквица открила детаље о наводној афери са Дончићем

2 д

0

  • Најновије

15

37

Смјене директора Н1, Нове, Данас

15

33

Трамп: Жестоко ћемо бомбардовати Оман ако нам буде стајао на путу

15

31

Американаца (30) ударио гром док се пењао на Етну

15

25

Породица страхује да је генерал Младић поново имао мождани удар

15

21

Откривен узрок смрти Кличкове бивше: Ево шта су затекле хитне службе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима