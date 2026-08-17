Наташа Беквалац признала да има необичну фобију: ''Страх је све јачи''

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Наташа Беквалац одговарала је на питања својих фанова на друштвеним мрежама, а многе је изненадило признање да има фобију.
Наташа Беквалац је истакла да воли своју зону комфора, али је у појединим ситуацијама хвата паничан страх када мора да напусти свој дом.
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Како каже, поп звијезда, она годинама не може да се избори са овим проблемом.
– Нисам баш замишљала да ћу како године пролазе све чешће осјећати страхове… Сваки пут када пређем границу познатог, у ствари само кад то пожелим и помислим на то заледим се од страха. Страх од непознатог је толико јак, да ме некад увјерава да останем у удобности своје тренутне ситуације само зато сто је позната – признала је Наташа и упитала пратиоце да ли и они понекад имају сличне озбиљне дилеме.
– Да ли и ви понекад осјетите да просто дође тренутак кад морате бирати између живота који познајете и оног који желите? Навијам да свака од нас изабере баш онај који је највише плаши – написала је поп звијезда на Инстаграму.
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Она је након ове поруке добила подршку великог броја фанова, који су навели да није сама, преноси Гранд.
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