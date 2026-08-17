У Србији и даље борба са пожарима, у овим дијеловима је најтеже

Аутор:АТВ редакција
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У Србији је активно 40 пожара. Вјетар отежава гашење ватре у Делиблатској пешчари, гдје гори ниско растиња и трава. Сви расположиви капацитети ангажовани су и на гашењу пожара на планини Столови код Краљева.
Угашен пожар у крагујевачком насељу Шумарице. Најављена киша могла би крајем дана да олакша посао ватрогасцима.
Делиблатској пешчари и планини Столови, саопштила је јуче Влада Србије на основу извјештаја који су надлежни органи доставили Оперативном тиму Републичког штаба за ванредне ситуације.
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Пожар у Делиблатској пешчари захватио је више од 3.000 хектара углавном ниског растиња и траве, а на његовом сузбијању ангажовано је више од 300 ватрогасаца-спасилаца, припадника Управе за ватрогасно спасилачке јединице, добровољних ватрогасних друштава, "Војводинашума" и „Србијавода", Војске Србије, Српско-руског хуманитарног центра.
Сви расположиви капацитети ангажовани су и на гашењу пожара на планини Столови код Краљева, гдје је због неприступачног терена овај процес отежан. Пожар на Бованском језеру у општини Алексинац, гдје је горјело око 60 хектара углавном траве и ниског растиња кроз шуму, је локализован.
(РТС)
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