Мајка и кћерка скидале црну магију, па скинуле жртви 10.000 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Двије Београђанке, мајка и кћерка, ухапшене су прекјуче у Београду због "пружања услуга" скидања црне магије.
ако се сазнаје, оне су преваром зарадиле пет хиљада евра. Полиција у Београду је у петак ухапсила Н. Л. (40) и привела њену кћерку, дијете А. А. (12), зато што су оштећену Т. М. (40) превариле и довеле у заблуду, обећавајући да ће јој скинути црну магију и за ту услугу су јој узеле 600.000 динара, око 10.000 КМ.
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Против Н. Л. је, како се незванично сазнаје, полиција поднијела кривичну пријаву за превару, док је од дјетета, уз присуство Центра за социјални рад, узета службена биљешка.
Истрагу о овом случају води Прво основно јавно тужилаштво у Београду, пише "Телеграф".
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