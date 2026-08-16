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Мајка и кћерка скидале црну магију, па скинуле жртви 10.000 КМ

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 18:32

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Жена са лисицама на рукама држи руке изнад главе, иза ње се види небо.
Фото: Pixabay/lechenie-narkomanii

Двије Београђанке, мајка и кћерка, ухапшене су прекјуче у Београду због "пружања услуга" скидања црне магије.

ако се сазнаје, оне су преваром зарадиле пет хиљада евра. Полиција у Београду је у петак ухапсила Н. Л. (40) и привела њену кћерку, дијете А. А. (12), зато што су оштећену Т. М. (40) превариле и довеле у заблуду, обећавајући да ће јој скинути црну магију и за ту услугу су јој узеле 600.000 динара, око 10.000 КМ.

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Против Н. Л. је, како се незванично сазнаје, полиција поднијела кривичну пријаву за превару, док је од дјетета, уз присуство Центра за социјални рад, узета службена биљешка.

Истрагу о овом случају води Прво основно јавно тужилаштво у Београду, пише "Телеграф".

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Тагови :

Црна магија

Београд

превара

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