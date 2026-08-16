Logo

Олуја се незаустављиво приближава, ови дијелови су први на удару

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 17:15

Коментари:

0
Облачно вријеме и олуја
Фото: Pexels

Пред нама су два врела дана. Максимална температура биће изнад 35 степени, у понедјељак и до 37 степени.

У понедјељак касније послије подне на сјеверу и западу Србије понегдје се очекују локални пљускови са грмљавином.

Минић на Невесињској олимпијади

Градови и општине

Минић: Невесињска олимпијада чува традицију дугу 151 годину

У ноћи ка понедјељку и у уторак ујутро са сјеверозапада се очекује продор хладног фронта, уз јаче наоблачење са кишом, пљусковима и грмљавином.

Хладни фронт

Очекује се освјежење, уз јак сјеверозападни ветар.

Погоршање ће бити пролазног карактера.

Радови код Приједорске петље

Бања Лука

Завршетак радова код Приједорске петље - ВИДЕО

Хладни фронт стићи ће прво до сјеверозападних, а током дана и до осталих дијелова Србије.

У многим предјелима падавине могу изостати или чак може бити сувих олуја са громовима, који би допринијели опасности од настанка и ширењу пожара.

Обилни пљускови

Тек на појединим локацијама очекују се краткотрајне јаче грмљавинске олује са обилним пљусковима, при чему би у кратком временском интервалу пало и више од 30 литара кише по квадратном метру.

Руски војник

Свијет

Руси заузели Кудијевку, капија је широм отворена

У уторак ће температуре бити ниже и за 7 до 10 степени у односу на понедјељак и биће од 25 до 30 степени.

Због очекиваних временских прилика, треба редовно пратити државне и надлежне службе и понашати се у складу са њиховим најавама и упозорењима.

Од сриједе слиједи стабилизација времена и повратак врелих љетних температура, пише "Курир".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

невријеме

Олуја

Временска прогноза

Коментари (0)

Више из рубрике

свијеће паљење свијећа црква

Србија

Преминуо познати доктор из Тополе Горан Ђорђевић

4 ч

0
Маска вирус прехлада жена болест

Србија

Поново се шири опасан вирус: Не игноришите ове симптоме

8 ч

0
Три свиње у тору.

Србија

Афричка куга однијела више од 36.000 свиња

8 ч

0
trudnica trudnoća majka porodilja

Србија

Ухапшен нападач на трудницу: Ножем насрнуо на ванбрачну партнерку

9 ч

0

  • Најновије

19

56

Медији: Троје ухапшених због подметања пожара су српске националности

19

49

Природна богатства - ресурс или одговорност?

19

38

Тежак удес између Клашница и Прњавора, саобраћај обустављен

19

36

"Наметнуте одлуке високих представника у БиХ су ништавне"

19

30

Одржана 151. Невесињска олимпијада

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима