Олуја се незаустављиво приближава, ови дијелови су први на удару

Аутор:АТВ редакција
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Пред нама су два врела дана. Максимална температура биће изнад 35 степени, у понедјељак и до 37 степени.
У понедјељак касније послије подне на сјеверу и западу Србије понегдје се очекују локални пљускови са грмљавином.
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У ноћи ка понедјељку и у уторак ујутро са сјеверозапада се очекује продор хладног фронта, уз јаче наоблачење са кишом, пљусковима и грмљавином.
Очекује се освјежење, уз јак сјеверозападни ветар.
Погоршање ће бити пролазног карактера.
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Хладни фронт стићи ће прво до сјеверозападних, а током дана и до осталих дијелова Србије.
У многим предјелима падавине могу изостати или чак може бити сувих олуја са громовима, који би допринијели опасности од настанка и ширењу пожара.
Тек на појединим локацијама очекују се краткотрајне јаче грмљавинске олује са обилним пљусковима, при чему би у кратком временском интервалу пало и више од 30 литара кише по квадратном метру.
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У уторак ће температуре бити ниже и за 7 до 10 степени у односу на понедјељак и биће од 25 до 30 степени.
Због очекиваних временских прилика, треба редовно пратити државне и надлежне службе и понашати се у складу са њиховим најавама и упозорењима.
Од сриједе слиједи стабилизација времена и повратак врелих љетних температура, пише "Курир".
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