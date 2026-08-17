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Родитељи мислили да им син спава на задњем сједишту, након 100 километара схватили да је преминуо

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 07:56

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Породица румунског поријекла доживјела је стравичну трагедију током путовања кроз Италију. Родитељи су готово 100 километара возили ауто-путем, увјерени да њихов 31-годишњи син спава на задњем сједишту, да би тек на одморишту схватили да је младић преминуо.

Трагедија се догодила у недјељу ујутру, 16. августа, на ауто-путу А21 Торино-Пјаченца, на дионици између наплатних рампи Кастеђо и Вогера, у области Павије.

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Породица је кренула из Пјаченце ка Торину. Отац је био за воланом, мајка је сједила на мјесту сувозача, док је њихов 31-годишњи син био на задњем сједишту. Током вожње младић је ћутао, па су родитељи помислили да је заспао, пише Скај Тр24.

Међутим, како је вријеме пролазило, почели су да сумњају да нешто није у реду. Покушавали су да га пробуде, али младић није реаговао.

Око 7.30 отац је зауставио аутомобил на одморишту између Кастеђа и Вогере. Тек тада је схватио да је његов син клонуо и да не даје никакве знаке живота.

Одмах је позвана хитна помоћ. Екипа је стигла за неколико минута, али љекарима није преостало ништа друго него да констатују смрт.

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Према информацијама које су родитељи дали спасиоцима, 31-годишњак је имао блаже срчане тегобе. Претпоставља се да је доживио изненадну здравствену тегобу која је била фатална.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

преминуо младић

трагедија

путовање

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