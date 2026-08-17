Родитељи мислили да им син спава на задњем сједишту, након 100 километара схватили да је преминуо

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Породица румунског поријекла доживјела је стравичну трагедију током путовања кроз Италију. Родитељи су готово 100 километара возили ауто-путем, увјерени да њихов 31-годишњи син спава на задњем сједишту, да би тек на одморишту схватили да је младић преминуо.
Трагедија се догодила у недјељу ујутру, 16. августа, на ауто-путу А21 Торино-Пјаченца, на дионици између наплатних рампи Кастеђо и Вогера, у области Павије.
Љубав и секс
Младожења пред свима понизио младу и раставио породицу
Породица је кренула из Пјаченце ка Торину. Отац је био за воланом, мајка је сједила на мјесту сувозача, док је њихов 31-годишњи син био на задњем сједишту. Током вожње младић је ћутао, па су родитељи помислили да је заспао, пише Скај Тр24.
Међутим, како је вријеме пролазило, почели су да сумњају да нешто није у реду. Покушавали су да га пробуде, али младић није реаговао.
Око 7.30 отац је зауставио аутомобил на одморишту између Кастеђа и Вогере. Тек тада је схватио да је његов син клонуо и да не даје никакве знаке живота.
Одмах је позвана хитна помоћ. Екипа је стигла за неколико минута, али љекарима није преостало ништа друго него да констатују смрт.
Свијет
Игнорисали црвену заставицу и ушли у немирно море: Браћу извукли мртве из воде
Према информацијама које су родитељи дали спасиоцима, 31-годишњак је имао блаже срчане тегобе. Претпоставља се да је доживио изненадну здравствену тегобу која је била фатална.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
7 ч0
Свијет
8 ч0
Друштво
8 ч0
Хроника
8 ч1
Најновије
Тренутно на програму