Игнорисали црвену заставицу и ушли у немирно море: Браћу извукли мртве из воде

Аутор:АТВ редакција
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Права драма одиграла се јуче у Румунији у Олимпију, када су два брата, стара 17 и 19 година, извучена мртва из Црног мора.
Њих двојица била су међу десетинама купача који су се оглушили о упозорења спасилаца и јасно истакнуту црвену заставу и ушли су у немирно море.
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Недуго по уласку повукле су их струје и само су нестали под водом. Један брат је жив извучен, али је убрзо на обали преминуо, док су рониоци трагали за другим младићем. Нажалост, када су га извукли из воде, већ је било прекасно.
Како наводе локални медији, страдала браћа дошла су из Васлуија да раде на приморју током љета.
Медији наводе да је током у Олимпију током читавог дана била истакнута црвена застава, али су се многи купачи правили да је не виде. Таласи нису дјеловали велики, али су двојица тинејџера нестала у тренутку.
Спасиоци наводе да јуче нису имали ни тренутак предаха. Десетине људи спасене су у посљедњем тренутку из узбурканог мора. Море је током цијелог дана било немирно, а десетине људи нису успијевале да изађу из воде и била им је потребна помоћ. Највише интервенција било је у Ефорију, али и у Олимпију, Јупитеру и Нептуну.
"Постоје веома јаке струје, људи то не разумију. Немате шта да тражите у води када је истакнута црвена застава. Имајте на уму да је црвена застава и за спасиоце, а не само за туристе", рекао је Василе Бортеш, шеф спасилаца.
У Ефорију, један мушкарац који је на море дошао из Каларашија тврдоглаво је поново ризиковао живот након што су га спасиоци једва извукли из воде. Струје су га поново повукле ка дну. Спасиоци су успјели и други пут да га извуку неповријеђеног. Комунална полиција казнила га је са 1.000 леја.
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Нешто раније, у истом љетовалишту, умало су се удавили супружници.
"Интервенисао сам скутером који имамо на располагању. Отишао сам до њих, били су између 50 и 100 метара од обале. Струја је однијела жену, интервенисао сам и извукао је. Госпођа је била под водом, довео сам је до обале. Отишао сам и по господина који је био са њом", рекао је Клаудију Попеску, спасилац.
У Нептуну, један туриста из Букурешта паралисао се од страха када је схватио да више не може сам да изађе из узбурканих таласа.
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