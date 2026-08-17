Одличне вести за Новака Ђоковића

Аутор:АТВ редакција
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Португалски квалификант Жаиме Фарија направио је велико изненађење на Мастерсу у Синсинатију, пошто је у другом колу савладао Американца Бена Шелтона са 6:4, 6:4
Тако је прекинуо његову серију од шест узастопних побједа, пошто је пред овај турнир освојио Монтреал.
Португалац је одиграо изузетно храбро од првог до посљедњег поена и искористио спорији почетак Шелтона, који је у Синсинати стигао непосредно након освајања мастерса у Монтреалу.
Португалац је већ у другом гему на сервис противника направио брејк и од тог тренутка није испуштао контролу. Шелтон је током меча имао чак 12 брејк лопти, али је искористио само једну. Фарија је, са друге стране, своје прилике користио много ефикасније и на крају посао завршио у два сета.
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Американац је у другом сету повео са 4:1 и деловало је да би могао да преокрене ситуацију. Португалац је ипак освојио пет гемова заредом, направио преокрет и без драме привео меч крају. Ово је била прва побједа у каријери за Фарију против играча из Топ 10.
"У оваквим тренуцима морате све да упијете и једноставно уживате. Ово је веома емотиван тренутак за мене и мој тим. То што се догодило овдје, пред невјероватном публиком, против домаћег играча, у вечерњем термину и на оваквом стадиону, чини све још посебнијим", рекао је Фарија.
За Шелтона је ово био први наступ након што је прошле недеље у Монтреалу освојио свој први мастерс 1000 трофеј, па је уместо новог дубоког пласмана на турниру морао да се опрости већ у другом колу. Добра вест за Нолета је чињеница да му Американац неће угрозити пето мјесто на ранг листи, пошто је овим поразом изгубио 190, те пао на осмо мјесто,
Фарију у наредној рунди чека Аустралијанац Адам Волтон, који је савладао Игнасија Бусеа са 6:4, 6:3.
(Телеграф)
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