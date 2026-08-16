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Техеран плаћа за сваког убијеног или заробљеног Американца

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 16:22

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Жена салутира док држи иранску заставу током провладиног скупа на тргу у Техерану, Иран, у недјељу, 5. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Francisco Seco

Иранска војска понудила је награду у вриједности од готово 30.000 долара за сваког убијеног или заробљеног америчког војника, преноси портал “Аваш”.

Према извјештају, двоструко више би било плаћено женама које заробе или убију америчке војнике.

Портал наводи да је награду понудио Амир Хатами, главни командант иранске војске поводом сталних војних тензија између САД и Ирана.

Обје стране су током неколико посљедњих седмица више пута прекршиле оквирни споразум од 17. јуна, који је предвиђао трајни прекид сукоба на свим фронтовима.

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