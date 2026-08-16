Техеран плаћа за сваког убијеног или заробљеног Американца

Аутор:АТВ редакција
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Иранска војска понудила је награду у вриједности од готово 30.000 долара за сваког убијеног или заробљеног америчког војника, преноси портал “Аваш”.
Према извјештају, двоструко више би било плаћено женама које заробе или убију америчке војнике.
Портал наводи да је награду понудио Амир Хатами, главни командант иранске војске поводом сталних војних тензија између САД и Ирана.
Обје стране су током неколико посљедњих седмица више пута прекршиле оквирни споразум од 17. јуна, који је предвиђао трајни прекид сукоба на свим фронтовима.
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