Опрез на граници: Погледајте шта вам цариници могу одузети одмах

Аутор:АТВ редакција
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Посебна храна за кућне љубимце може се унети у ЕУ из БиХ, али уз ригорозне услове и ограничење од максимално два килограма.
Путовање с псом или мачком из Босне и Херцеговине према Хрватској обично значи провјеру пасоша за кућног љубимца, микрочипа и вакцинације против бјеснила.
Ипак, постоји још једно гранично правило за које многи власници животиња вјероватно никада нису чули. Посебна храна коју животиња мора користити због здравствених проблема може се унијети у Европску унију, али само под врло прецизно одређеним условима.
Према службеним правилима Европске уније, путник који из државе изван ЕУ улази на подручје Уније може са собом носити највише два килограма посебне хране за кућног љубимца која је потребна због здравствених разлога. Правило је посебно важно за путнике из Босне и Херцеговине који преко Хрватске путују према Словенији, Аустрији, Њемачкој или другим државама ЕУ.
Међутим, сама чињеница да власник каже како пас или мачка мора јести одређену храну није довољна да било који производ аутоматски буде допуштен. Европска правила постављају неколико услова који морају бити испуњени. Храна мора бити намијењена управо кућном љубимцу који путује заједно с путником, не смије захтијевати чување у фрижидеру прије отварања, мора бити оригинални комерцијални производ намијењен продаји крајњем потрошачу, а паковање мора бити неоштећено и неотворено, осим ако се производ већ користи током путовања.
То значи да власник пса који је, примјера ради, због болести бубрега, проблема с пробавом, алергија или другог здравственог стања прешао на посебну ветеринарску исхрану може понијети ограничену количину хране потребне за животињу током путовања. Међутим, врећа од пет, десет или више килограма не улази у овај изузетак када се путује из Босне и Херцеговине према Хрватској.
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Хрватска Царинска управа такође наводи ограничење од два килограма по особи за храну за кућне љубимце која се користи због здравствених разлога. Као услови наводе се да производ не захтијева држање у фрижидеру прије отварања, да је комерцијално упакован с јасном ознаком произвођача и да није ријеч о храни припремљеној код куће. Паковање не би требало бити отворено, осим када се храна тренутно користи.
Управо посљедњи детаљ може бити изненађење за многе власнике животиња. Ако неко код куће припреми посебну мјешавину меса, пиринча или других састојака јер је животиња на посебној исхрани, чињеница да је храна намијењена болесном псу не значи аутоматски да ју је допуштено унијети у Хрватску. Изузетак се односи на комерцијално упаковане производе који испуњавају прописане услове.
Разлог за тако строга правила није царина у класичном смислу, него заштита здравља животиња на подручју Европске уније. ЕУ већ годинама строго ограничава уношење меса, млијека и производа који их садрже из већине држава које нису чланице Уније. Такви производи могу представљати пут уношења болести животиња, због чега иста правила могу захватити и обичну храну за псе и мачке. Европска комисија упозорава да путници који долазе из државе изван ЕУ у правилу не смију уносити месо ни млијечне производе, осим посебно прописаних изузетака.
То ствара необичну ситуацију: обична храна за кућног љубимца која садржи месо или млијеко може бити забрањена, док посебна медицинска односно здравствено потребна храна може прећи границу ако испуњава прописане услове и не прелази дозвољену количину. Хрватски државни портал изричито наводи да за храну за кућне љубимце која се користи из здравствених разлога важи ограничење од два килограма по особи или по пошиљци за државе на које се примјењује тај режим.
Власницима је због тога препоручљиво да производ оставе у оригиналној амбалажи с видљивом декларацијом произвођача. Иако службена правила за овај изузетак на наведеним страницама не прописују да путник обавезно мора имати ветеринарски рецепт за сваки такав производ, сама амбалажа и ознака да се ради о посебној исхрани могу бити важни ако царински или ветеринарски службеник жели утврдити о каквој се храни ради.
Посебно треба пазити на количину. Два килограма нису дозвољена количина сваке врсте хране за псе и мачке. Ради се о посебном изузетку за храну потребну због здравствених разлога. Путник који у аутомобил стави неколико великих врећа стандардних месних гранула за пса не може се позвати на ово правило само зато што животиња путује с њим.
При уласку у Европску унију пртљаг путника може бити предмет службене контроле. Европски портал Јоур Еуроп наводи да недопуштени производи животињског поријекла могу бити одузети и уништени, а у одређеним случајевима могуће су и санкције. Због тога оно што на први поглед изгледа као потпуно безазлена врећа хране за пса може постати предмет контроле већ на првом граничном прелазу између Босне и Херцеговине и Хрватске, преноси ГПМаљевац.
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