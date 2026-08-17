Вишковић: Наставак подршке Невесињу и развоју инфраструктуре

Аутор:АТВ редакција
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Подршка Невесињу и пројектима који ће допринијети развоју савремене путне инфраструктуре биће настављена, поручио је вршилац дужности директора "Аутопутева Републике Српске" Радован Вишковић на завршници 151. Невесињске олимпијаде.
Вишковић је на завршници овогодишње манифестације, која је од 1. до 16. августа окупила учеснике и посјетиоце у традиционалним спортским, витешким и народним дисциплинама, истакао значај очувања обичаја и традиције Невесиња и Херцеговине, саопштено је из "Аутопутева".
"Увијек је част и задовољство присуствовати оваквим манифестацијама кроз које се чувају и преносе традиција и обичаји једног краја и народа", рекао је Вишковић, нагласивши да Невесиње представља примјер очувања традиционалних вриједности и херцеговачког витештва.
Он је подсјетио да је Влада Републике Српске, коју је водио од децембра 2018. до септембра 2025. године, пружала подршку Невесињу, наводећи да ће та подршка бити настављена и кроз његов садашњи ангажман у "Аутопутевима Републике Српске".
"И као директор једног од најзначајнијих јавних предузећа у Српској наставићу да подржавам пројекте који ће Невесињу обезбиједити квалитетну и савремену путну инфраструктуру", поручио је Вишковић.
Заједно са начелником општине Невесиње Миленком Авдаловићем и његовим сарадницима, Вишковић је пратио спортска такмичења, народне дисциплине и витешка надметања, а учесницима такмичења у повлачењу конопца уручио је медаље.
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