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Премијер Српске обишао пожариште у Доњој Бијењи: Наставићемо улагања у опрему

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 14:43

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић обишао је пожариште у селу Доња Бијења код Невесиња
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић обишао је данас пожариште у селу Доња Бијења код Невесиња, гдје се ватрогасци и мештани већ девет дана лавовски боре са ватреном стихијом.

Минић је том приликом честитао свим ватрогасним јединицама на терену на израженој храбрости и пожртвованости, поручивши да они свој посао обављају више од 100 одсто. Посебно је истакао одличну координацију свих надлежних служби и најавио наставак системског улагања у опрему.

"Искористио сам прилику да се и лично упознам са ситуацијом на терену, иако сам са начелником у контакту од самог почетка. Желим са овог мјеста да похвалим Ватрогасну јединицу Невесиње на херојском труду, али и да се захвалим свим околним ватрогасним јединицама које су дошле у помоћ. Ови момци данима непрекидно раде, мајице су им натопљене знојем и дају све од себе. Најважније је да у овом моменту имамо ситуацију да су куће заштићене, а очекујемо да би сутра навече могло бити и падавина које би значајно помогле", поручио је Минић.

Он је додао да одлична сарадња са Управом за ваздухопловство и подршка хеликоптера много значе, али да ништа не може да замијени људе на земљи.

"Живот мора да иде даље. Начелник није одгађао Невесињску олимпијаду управо због ових људи који су одрадили свој посао максимално. Наша је обавеза да наставимо улагања у ватрогасне јединице, Цивилну заштиту и ваздухопловство, јер у оваквим тренуцима видимо колико су ти системи важни", нагласио је премијер.

Ситуација на терену и даље је озбиљна, а ватрогасци улажу надљудске напоре. Пожарна линија је тренутно дуга чак седам километара и постоји опасност од даљег ширења због изразито неприступачног терена, потврдио је командир ТВЈ Невесиње Мирослав Јонлија. Он је истакао да су сви расположиви ресурси усмјерени на одбрану кућа и имовине, при чему им велику помоћ пружају хеликоптери МУП-а Републике Српске.

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Тагови :

Саво Минић

Невесиње

пожар

гашење пожара

Влада Републике Српске

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