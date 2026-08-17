Враћа се тренд из 2010! Ако имате ове сандале, модна сте икона

Аутор:АТВ редакција
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Гладијаторске сандале из 2010-их враћају се на велика врата. Сазнајте како да омиљени стари модел уклопите у модерне летње комбинације и изгледате шик.
Гладијаторске сандале, које су биле незаобилазне почетком 2010-их, враћају се на велика врата. Некада су биле заштитни знак фестивалског и бохо стила, а данас добијају елегантнију и савременију форму. Ако сте сачували свој стари пар, вријеме је да га поново извадите из ормара.
Гладијаторске сандале биле су један од препознатљивих модних детаља средином 2010-их. Посебно су их вољеле љубитељке фестивалске моде, а готово да није постојала комбинација инспирисана Коачелом у којој се нису појављивале. Носиле су се уз лепршаве хаљине, џинс шорцеве, чипкасте топове, кимона и бројне детаље карактеристичне за тадашњу бохо естетику. Што је модел имао више каишева и што је сезао више уз ногу, то је био упечатљивији.
Међутим, након неколико сезона у којима су доминирали једноставнији и практичнији модели, попут минималистичких јапанки, папуча и рибарских сандала, гладијаторске сандале поново привлаче пажњу.
Овог пута њихов повратак није само копирање тренда из прошлости. Дизајнери су познату силуету прилагодили савременом укусу, па су данашњи модели често елегантнији, сведенији и израђени од квалитетнијих материјала. На модним пистама појављују се различите верзије – од дискретних модела са неколико танких каишева до драматичних сандала које сежу готово до кољена.
Управо су високе гладијаторске сандале посебно ефектне јер могу да буду централни детаљ читаве комбинације. Умјесто да се такмиче са остатком гардеробе, довољно је да уз њих изаберете једноставан комад и пустите обућу да привуче пажњу.
Гладијаторске сандале имају дугу историју. Њихова препознатљива конструкција са каишевима подсјећа на обућу коју су носили становници античког свијета, а управо је тај историјски изглед временом постао један од њихових главних модних адута. Током 20. вијека повремено су се враћале у моду, посебно током шездесетих и седамдесетих година, када су се савршено уклопиле у бохо и хипи естетику. Велику популарност поново су стекле крајем 2000-их и почетком 2010-их, а сада се враћају са нешто софистициранијим приступом.
Најједноставнији начин јесте да их комбинујете са комадима од природних материјала. Ланене хаљине, дуге сукње, кафтани и лепршави кројеви одлично функционишу уз њихов медитерански карактер.
Ниске гладијаторске сандале: Могу да се носе уз џинс шорц, широке панталоне или обичну бијелу мајицу. Таква комбинација изгледа опуштено, али добија много више карактера.
Високи модели (до кољена): Одличан су избор за вечерњи излазак. Уз једноставну хаљину и дискретан накит изгледају елегантно и ефектно.
Избор боје: Црне кожне гладијаторске сандале дају комбинацији нешто урбанији изглед, док смеђи и беж модели наглашавају природну, медитеранску естетику.
Најбоља вијест за све који још увијек имају свој стари пар јесте да не морају одмах у куповину. Модел који је годинама стајао заборављен у задњем дијелу ормара сада поново може да изгледа модерно. Наравно, прије него што их извадите из комоде, провјерите у каквом су стању – посебно каишеве, ђон и материјал. Ако су очуване, уз савременију комбинацију могу изгледати потпуно другачије него прије десетак година, преноси Стил.
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