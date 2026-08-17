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Крај свијета какав познајемо је близу: Предвиђање Исака Њутна

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 10:10

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Сателит лети изнад планете Земље.
Фото: Pexels/Zelch Csaba

Исак Њутн имао је застрашујуће предвиђање о томе када би свијет могао да се заврши, а тај датум заправо није тако далеко.

Научник Исак Њутн у 17. вијеку заслужан је за формулисање закона о кретању и универзалној гравитацији.

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Стивен Снобелен, директор Канадског Њутновог пројекта, објаснио која су била Њутнова религијска увјерења и колико би она могла утицати на његово предвиђање краја свијета какав познајемо.

"Њутн је вјеровао и у Бога и да је Библија Божја објава", написао је Снобелен у блогу.

"Такође је вјеровао да Бог није везан временом као људи, што му омогућава да види ‘крај од почетка’. Стога, користећи Њутнове сопствене ријечи, био је увјерен да су ‘свете Пророчанске књиге’ у Библији ништа друго до ‘историје будућих догађаја’ (Јахуда МС 1.1, фолио 16 ректо). У исто вријеме, библијска пророчанства написана су у високо симболичком језику који захтијева вјешто тумачење. Њутн је прихватио тај изазов док је покушавао да открије будућност свијета у ријечима пророка", додао је он.

Крај 2060. године

Како би дошао до коначног датума, Њутн је направио је једноставне једначине на папиру, а Снобелен каже да су те рачунице биле "једноставна аритметика коју би могло да изведе и дијете", засноване на различитим временским периодима. И датум до кога је дошао је 2060. година.

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Иако је Њутн упозорио да ће бити "ратова и катаклизми" пре 2060. године, Снобелен додаје: "За Њутна, 2060. година би била више као нови почетак. Био би то крај једног старог доба и почетак нове ере".

Он даље објашњава да би Њутн вјероватно очекивао да ће "Христ доћи и успоставити 1000-годишње Божје краљевство на Земљи".

"Позивајући се на пророка Михеја, Њутн је вјеровао да ће ово краљевство донијети вријеме мира и просперитета, вријеме када ће људи ‘мачеве прековати у плугове, а копља у српове’ и када ‘народи више неће дизати мач једни на друге нити ће учити ратничке вјештине’", објаснио је Снобелен.

Да ли ће се ово предвиђање остварити? Имамо још 34 године, па ко преживи, знаће да ли је Њутн погријешио.

(Нова)

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Тагови :

Исак Њутн

Предвиђање Исака Њутна

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