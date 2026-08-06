Бакин креденац из Југославије опет у моди: Симбол носталгије осваја савремене кухиње

Аутор:АТВ редакција
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Чувени креденац типа Хузијер, некада незаобилазан дио готово сваке кухиње, а данас један од најтраженијих ретро комада намјештаја, поново осваја домове.
Након година доминације минималистичких кухиња равних линија и скривених ормарића, све више људи окреће се намјештају који, осим практичности, доноси топлину, карактер и дозу носталгије.
На простору бивше Југославије овај креденац био је посебно популаран током педесетих и шездесетих година прошлог вијека. Многи га памте у карактеристичној пастелнозеленој боји, због које је постао препознатљив детаљ бројних породичних кухиња.
Cija je baka imala ovakav kredenac ? Moja baka je imala . pic.twitter.com/aNDbtPw1WP— Dac Sulc Totara NKVD (@asso_co) September 1, 2018
За многе је представљао много више од обичног комада намјештаја био је симбол дома у којем се окупљала породица.
Његов распоред био је пажљиво осмишљен како би олакшао свакодневне кухињске послове. Горњи дио са стакленим вратима служио је за излагање најљепшег посуђа и чаша које су се користиле у посебним приликама, доњи ормарићи били су намјењени одлагању, док је централни дио са радном плочом представљао мјесто на којем су се припремали оброци. У вријеме када кухиње нису биле опремљене као данас, овакво рјешење било је изузетно практично.
Управо та комбинација функционалности и препознатљивог изгледа разлог је због којег се овај креденац поново нашао у центру пажње дизајнера ентеријера. Рестаурирани примјерци са оригиналним металним ручкама, стакленим фронтовима и природним дрветом уносе топлину у простор и лако се уклапају у различите стилове уређења од рустичних кухиња до савремених ентеријера којима је потребан упечатљив винтаџ детаљ.
Његова популарност данас није заснована само на носталгији. Савремени власници домова све чешће га бирају због додатног простора за одлагање и велике радне површине, што га чини идеалним рјешењем за мање кухиње.
Осим класичне намјене, често добија потпуно нову улогу - претвара се у кућни бар, кутак за припрему кафе, оставу или декоративни комад који простору даје аутентичан карактер.
Повратак овог легендарног креденца показује да квалитетан дизајн не застаријева. Напротив, комади који су некада били саставни дио готово сваког дома данас поново постају инспирација савременом уређењу ентеријера, заједно са још једним трендом - повратком кухињских ормарића и детаља који подсјећају на стил из друге половине прошлог вијека, преноси Курир.
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