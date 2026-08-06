Logo

Нема одмора ни у Њемачкој: Све више пензионера ради и до 74 године живота

Аутор:

АТВ редакција
06.08.2026 08:33

Коментари:

0
Старац са наочалама ради на рачунару.
Фото: Pexels

Све више људи између 65 и 74 године ради док прима пензију,а самозапослени пензионери посебно често раде дуже сате недељно.

Није ствар само у новцу, пише њемачка новинска агенција (ДПА).

Међу млађим пензионерима у Њемачкој, удио запослених расте. Прошле године, свака седма особа (14 одсто) старости од 65 до 74 године рекла је да ради док прима пензију. Годину дана раније, тај број је био 13 одсто, према подацима Савезног завода за статистику.

Добра четвртина (27 одсто) њих била је самозапослена, према њиховим сопственим изјавама. Од оних у зависном запослењу, две трећине (65 одсто) било је у маргиналном запослењу, радећи највише 70 дана годишње и зарађујући мјесечни приход не већи од 556 евра током тог времена.

Самозапослени су често радили дуже сате. 28 одсто ове групе је рекло да ради више од 40 сати нед‌јељно. Само 8 одсто радника је то пријавило.

Запосленост опада са годинама.

Послови су чешћи одмах након пензионисања. У доби од 65 и 66 година, 19% пензионера је и даље било запослено. Овај проценат опада са годинама, достижући 8% за оне старости 73 и 74 године.

Старије особе са високим нивоом образовања имају већу вјероватноћу да буду запослене (18 одсто) него оне са средњим (12 одсто) или ниским (10 одсто) нивоом образовања. У другом истраживању из 2023. године, 33 одсто запослених пензионера навело је финансијске разлоге за рад. Други често навођени разлози укључивали су уживање у послу и жељу да остану друштвено интегрисани, пише Блиц.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Њемачка

Пензионери

Пензија

посао

Коментари (0)

Прочитајте више

Дивље свиње излазе из шуме на улицу.

Друштво

Дивље свиње праве хаос у дијелу Српске

2 ч

0
Специјална војна операција У Украјини

Свијет

Брутална тактика Русије направили Украјини огромне проблеме

2 ч

0
Човјек се хлади испод фонтане са воденом маглом током врелог љетњег дана у Бечу, Аустрија, у суботу, 27. јуна 2026. године.

Друштво

Афрички талас не напушта Српску: Погледајте какве нас температуре очекују

2 ч

0
Потонуће бродице на Хвару

Регион

Не смите паркират' ту: Туристи тонули, Хрвати им се смијали

2 ч

0

Више из рубрике

Специјална војна операција У Украјини

Свијет

Брутална тактика Русије направили Украјини огромне проблеме

2 ч

0
Вашингтон Пост тврди: Трамп критиковао Хегсета

Свијет

Вашингтон Пост тврди: Трамп критиковао Хегсета

3 ч

0
Пиштољ, оружје

Свијет

Отац намамио педофила у кућу, па га упуцао: Детаљи драме која тресе Америку

3 ч

0
Познати трговински ланац затвара 50 продавница

Свијет

Познати трговински ланац затвара 50 продавница

3 ч

0

  • Најновије

10

43

Осумњичени за помагање у напада на Дабића иде на слободу: Николићу предложен кућни притвор

10

39

Обиљежавање 31 године од егзодуса и страдања Срба у злочиначкој акцији "Олуја"

10

37

Пребиловци симбол српског страдања: Служена литургија у Храму Христовог васкрсења

10

34

ЦББиХ предала захтјев за СЕПА: Погледајте шта ово значи за грађане

10

20

Врућина мијења дејство лијекова: Ова група људи мора посебно пазити

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима