Нема одмора ни у Њемачкој: Све више пензионера ради и до 74 године живота

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Све више људи између 65 и 74 године ради док прима пензију,а самозапослени пензионери посебно често раде дуже сате недељно.
Није ствар само у новцу, пише њемачка новинска агенција (ДПА).
Међу млађим пензионерима у Њемачкој, удио запослених расте. Прошле године, свака седма особа (14 одсто) старости од 65 до 74 године рекла је да ради док прима пензију. Годину дана раније, тај број је био 13 одсто, према подацима Савезног завода за статистику.
Добра четвртина (27 одсто) њих била је самозапослена, према њиховим сопственим изјавама. Од оних у зависном запослењу, две трећине (65 одсто) било је у маргиналном запослењу, радећи највише 70 дана годишње и зарађујући мјесечни приход не већи од 556 евра током тог времена.
Самозапослени су често радили дуже сате. 28 одсто ове групе је рекло да ради више од 40 сати недјељно. Само 8 одсто радника је то пријавило.
Запосленост опада са годинама.
Послови су чешћи одмах након пензионисања. У доби од 65 и 66 година, 19% пензионера је и даље било запослено. Овај проценат опада са годинама, достижући 8% за оне старости 73 и 74 године.
Старије особе са високим нивоом образовања имају већу вјероватноћу да буду запослене (18 одсто) него оне са средњим (12 одсто) или ниским (10 одсто) нивоом образовања. У другом истраживању из 2023. године, 33 одсто запослених пензионера навело је финансијске разлоге за рад. Други често навођени разлози укључивали су уживање у послу и жељу да остану друштвено интегрисани, пише Блиц.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
10
43
10
39
10
37
10
34
10
20
Тренутно на програму