Познати трговински ланац затвара 50 продавница

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки трговински ланац Мек Гајц у Њемачкој суочава се са великим преокретом.
У оквиру стечајног поступка очекује се затварање око 50 продавница – неколико радника већ је остало без посла, пишу њемачки медији.
Република Српска
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Стечајни дисконтни ланац производа за кућу Мек Гајц требало би да затвори неколико десетина продавница.
"На основу тренутне ситуације, компанија процјењује да ће морати да затвори око 50 продавница", саопштила је компанија у понедјељак, 3. августа.
Још није познато које ће пословнице бити погођене.
"Тренутно се претпоставља да ће најкасније до јесени 2026. бити познато како ће изгледати будућа мрежа продавница", додали су.
Мек Гајц је још у мају поднио захтјев за инсолвентност Суду у Халеу на Зали. Како је било планирано, поступак самоуправе отворен је 1. августа. Суд је за стечајног управника именовао стручњака за реструктурирање Лукаса Флетера. Он је сада, у име суда, задужен за надзор поступка самоуправе у интересу повјерилаца.
Од подношења захтјева за стечајни поступак, Мек Гајц је већ отпустио 66 радника.
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Економско окружење је "изазовно, а реструктурирање подразумијева значајне потешкоће", објаснила је компанија.
Због тога је, од подношења захтјева за стечај, Мек Гајц већ отпустио 66 запослених из сектора продаје, логистике и сервисних центара компаније Мек Гајц Ханделсгеселшафт, као и пет запослених у компанији МТХ Ритејл Сервисес.
Према сопственим подацима, Мек Гајц тренутно запошљава 1.175 људи и има око 183 продавнице широм земље. Компанија ће од сада сама наставити да исплаћује плате запосленима, пошто је истекао период исплате накнаде у оквиру поступка за стечај.
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